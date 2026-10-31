"En terapia", la serie argentina que convirtió un consultorio psicológico en un fenómeno de culto en la región
Emitida en Uruguay por Canal 10, En terapia se convirtió en una serie de culto. Protagonizada por Diego Peretti y Norma Aleandro, cautivó con sus diálogos, grandes actuaciones y profundas historias humanas.
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