Corea del Sur llega a los cines de Uruguay: fechas y cómo reservar entradas para el Korea Story Festival 2026

El jueves 19 y el viernes 20 en Life Cultural Alfabeta se realizará el Korea Story Festival 2026 que reúne cuatro producciones recientes buscando acercar al público uruguayo a la historia y la cultura coreanas a través del cine. Lo organiza la Embajada de la República de Corea en Uruguay y es con entrada gratuita.

Las películas -que se reparten en dos dobles programas cada día y se presentan en versión original, con subtítulos en español- recorren distintos períodos de la historia del país y aborda la democratización, la lucha por la independencia, la literatura y las tradiciones, según el comunicado oficial.

La apertura será el jueves 19, a las 18.30, con El taxista que es de 2017 y está basada en la historia real del periodista alemán Jürgen Hinzpeter y el taxista de Seúl que lo llevó hasta Gwangju para cubrir la represión del Movimiento por la Democratización de mayo de 1980. Lo que comienza como un viaje aceptado por dinero cambia cuando el conductor presencia la violencia contra la población y decide arriesgarse para ayudar a que lo ocurrido se conozca en el mundo.

La novela Actos humanos de Han Kang, Nobel de Literatura, cuya novela aborda la misma masacre.

Protagonizada por Song Kang-ho, conocido por ser el padre de la familia pobre en Parásitos (2019), de Bong Joon-ho, El taxista superó los 12 millones de espectadores, la décima película más vista de la historia del cine coreano.

Ese mismo jueves a las 21.00 se proyectará Dong-Ju: El retrato de un poeta (2016). En prolijo blanco y negro cuenta la vida y la lulcha del poeta Yun Dong-ju -aún hoy uno de los poetas más apreciados en Corea- y a su primo Song Mong-gyu, activista independentista, durante la ocupación japonesa que ocurrió entre 1910 y1945.

El viernes 20, a las 18.30, se exhibirá El asesinato (2015), un relato de acción y suspenso ambientado en la década de 1930. La trama sigue a un grupo de independentistas que emprende una misión secreta para liberar a su país del dominio colonial japonés. La película también superó los 12 millones de espectadores en Corea.

El cierre será a las 21.00 de ese viernes 20 con El libro de los peces (2021), ambientada en la Corea del siglo XIX, durante la dinastía Joseon. Narra el encuentro entre Jeong Yak-jeon, un erudito exiliado que estudia la vida marina, y Chang-dae, un pescador local. El intercambio de conocimientos entre ambos da forma a una historia sobre el aprendizaje, la comunicación y el respeto mutuo. La fotografía -también en blanco y negro- recrea las aldeas pesqueras tradicionales.

Aunque las cuatro películas retratan épocas y personajes diferentes, comparten temas como el valor, la esperanza y el deseo de libertad de personas comunes que atraviesan tiempos difíciles”, dice el comunicado oficial. “El público podrá profundizar en la historia y la cultura coreanas y, al mismo tiempo, descubrir historias humanas universales que trascienden las fronteras nacionales y culturales”.

Diplomacia cultural.

Corea del Sur está cosechando el fruto de su política de diplomacia cultural. Conocida como hallyu (eso es la ola) se instauró como política de Estado en el gobierno del presidente Kim Dae-jung, a través de una ley de promoción de las industrias culturales que destinó por lo menos el 1% del presupuesto nacional a este sector.

Desde entonces ha conseguido colocar a Corea del Sur en el mapa cultural contemporáneo. La cocina coreana se ha popularizado en todas partes (incluyendo Uruguay, donde hay variada oferta de gastronomía de ese origen y el kimchi es un producto conocido); la industria del videojuego ha crecido globalmente; el K-pop se convirtió en el sonido de la música popular juvenil, Parásitos se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar un Oscar, los k-drama se volvieron el estandar de lo que los teleteatros para otras generaciones y Han Kang ganó el premio Nobel de Literatura.

El Korea Story Festival 2026 es gratis pero requiere reserva previa obligatoria, a través de la página lifecinemas.com.uy.