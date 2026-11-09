John Malkovich y Sam Rockwell hablan de "Caballo salvaje nueve" por la que podrían volver a los Oscar

Clarissa Cruz / The New York Times

La tradición cinematográfica está muy presente en John Malkovich y Sam Rockwell. Entre los dos han interpretado a algunos de los personajes más memorables —y deliciosamente siniestros— de todos los tiempos: Valmont, en Relaciones peligrosas, y Cyrus el Virus, en i, para Malkovich; el oficial Dixon, en Tres anuncios por un crimen, y Wild Bill, en Milagros inesperados, para Rockwell.

Ahora se han unido para interpretar a dos agentes de la CIA desencantados en el drama de humor negro Caballo salvaje nueve, la última película del guionista y director Martin McDonagh (el de Los espíritus de la isla).

Ambientada poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, la historia sigue a esta verborrágica pareja cuando viaja desde Santiago hasta la Isla de Pascua para cumplir una misión decisiva. Y lo es por varias razones, entre ellas que Chris (Malkovich) se está muriendo y podría haber participado en el asesinato de un presidente. Lee (Rockwell), por su parte, tiene la tarea de mantener a raya a su compañero, irascible y boquiflojo.

“Son dos imbéciles típicamente estadounidenses”, dice Malkovich, de 72 años, sentado junto a Rockwell, de 57, la mañana siguiente a su llegada desde el Festival de Cine de Venecia. Allí, la película recibió una ovación de pie de 14 minutos y críticas entusiastas. “En lugar de hablar sobre la eficacia moral o las consecuencias de matar gente, hablan de la etiqueta que hay que respetar al hacerlo, si están comiendo o no. Pero nunca se les ocurre discutir realmente si deberían estar matando gente. Los dos son bastante infantiles y, a su manera, llevan el peso del mundo sobre sus hombros”.

Estos son algunos fragmentos editados de la conversación con Malkovich y Rockwell.

—Se conocen hace tiempo. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron el uno del otro?

Rockwell: (Hace un gesto de burla hacia Malkovich) Una mala persona.

Malkovich: La pasamos muy bien. Sam es un actor que no tiene nada de pretencioso ni de delicado, pero tiene una gran ética de trabajo, se toma su tarea muy en serio y, al mismo tiempo, le encanta divertirse mientras la hace. Creo que esas dos facetas tienen que ir juntas. Sam es muchísimo más estudioso que yo de la ciencia de la actuación, de por qué esto funciona y aquello no. Ve películas constantemente. Siempre está haciendo referencias a interpretaciones, puede hablar de por qué son convincentes, por qué son únicas. Nunca fui tan estudioso con eso.

—Sam, ¿qué tiene John que lo hace tan atractivo y singular?

Rockwell: ¡Que se tape los oídos! Para mí, John es un héroe. Es peligroso, emocional, vulnerable. Todos los atributos. Lo que lo hace realmente especial es que reúne el yin y el yang de lo femenino y lo masculino. Quiero decir, tiene una masculinidad casi primate y, al mismo tiempo, una vulnerabilidad, una feminidad propia de una bailarina de ballet. Tiene estilo y elegancia, pero también podría arrancarte la cabeza físicamente. Eso lo convierte en el actor perfecto para este papel.

—¿Qué creen que tiene la película para que el público responda así?

Malkovich: Hay varias cosas. Primero, está enmarcada por dos tragedias y traumas nacionales. Y ambos tuvieron repercusiones internacionales: el asesinato de John F. Kennedy y el golpe contra el líder democráticamente elegido de Chile, Salvador Allende. Para quienes estábamos vivos en aquel momento, el asesinato de Kennedy probablemente sea el mayor trauma de mi vida como ciudadano estadounidense. Don DeLillo, que escribió la novela Libra sobre ese magnicidio lo describió como los siete segundos que quebraron la espalda del siglo estadounidense. Y estoy de acuerdo. Como dice el personaje de Tom Waits (en Caballo salvaje nueve): “Después de eso, el país se fue a la mierda”. Y Chris responde: “El país ya estaba en la mierda. Solo es que no lo sabías”.

Rockwell: ¿Te acordás de En la línea de fuego? (El thriller de 1993 en el que Malkovich era un potencial asesino presidencial y Clint Eastwood a un agente del Servicio Secreto que no pudo salvar a JFK).

Malkovich: Sí. Esa película es casi el punto que define que el país ya estaba en la mierda. Sin duda, para la mayoría de la gente, aquello fue un acto irreparable que hizo añicos muchas ilusiones y tuvo un costo enorme en términos de inocencia y de su pérdida.

—En En la línea de fuego, John, hay algo que dice allí tu personaje, un exagente de la CIA: “¿Tenés idea de lo que hice por Dios y por mi país? Algunas cosas bastante horribles. Ni siquiera recuerdo quién era antes de que me echaran las garras encima”. Después de ver Caballo salvaje nueve esa frase parece cerrar un círculo.

Malkovich: Esta es considerablemente más profunda, y les voy a explicar por qué. Él habla de gente que le echó las garras encima, pero estos personajes son las garras. Estamos ante personas personalmente responsables de matar a toda clase de figuras bastante importantes.

—McDonagh contó que originalmente había escrito a sus personajes como padre e hijo, y que probó otras variantes antes de decidir que fueran colegas. Sin embargo, todavía se percibe esa dinámica entre padre e hijo. ¿En qué se apoyaron para construirla? ¿Influyó en algo su larga amistad?

Malkovich: Creo que sí. Y cuando uno es el mayor por muchos años, es algo bastante natural. Has vivido varias vidas. Pero la película realmente retrata a dos personas que sienten un amor profundo el uno por el otro. Y que disfrutan de su compañía. En la película se sacan de quicio mutuamente; nosotros no nos sacamos de quicio.

—Sam, trabajaste con Martin en tres películas y una obra de teatro. ¿Qué tiene para que quieras volver a trabajar con él?

Rockwell: Le gustan los actores. Ayuda que los directores tengan habilidades sociales. Que puedan mirarte a los ojos, saludarte, conversar con vos y decirte qué quieren. Además, siempre consigue a los mejores tenistas. Cuando tenés un tenista como Frances McDormand o John Malkovich, realmente querés estar a la altura. John tiene el don de la furia, y sé que Martin necesita eso en sus obras. En mi caso, tuve que pasar años en terapia y necesito tres mochaccinos antes de hacer una escena de enojo. Pero John tuvo acceso a su instrumento desde muy temprana edad.

—John, ¿es imposible preguntar cómo conseguís acceder a ese registro?

Malkovich: No, es una buena pregunta. Sam y yo hablábamos de eso ayer. Mi teoría es que está ahí. Quiero decir, si has vivido, está ahí. Simplemente hay que apartarse del camino.

Rockwell: Exactamente. Es verdad. Y me llevó años aprenderlo, si no hubiera sido por él.

—A los dos se los menciona como posibles candidatos al Oscar por esta película.

Rockwell: Rumores, rumores, rumores. Sí, bueno, siempre es halagador escuchar esas cosas. Pero, al final del día, son solo rumores.

Malkovich: (Sonríe y descarta la pregunta con un gesto) A trabajar, a trabajar.

