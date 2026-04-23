Tras ganar el Oscar, Michael B. Jordan revive un mito de los 80: cómo será la nueva remake de "Vicio en Miami"

El actor Austin Butler y el flamante ganador del Oscar, Michael B. Jordan protagonizarán la nueva adaptación a la gran pantalla de Vicio en Miami, la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.

Ambos artistas han firmado para interpretar a Ricardo "Rico" Tubbs (Jordan) y Sonny Crockett (Butler), dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida, según informó este miércoles la revista Deadline. En la pantalla chica se emitió entre 1984 y 1990, con Don Johnson como Sonny y Philip Michael Thomas como Rico.

El proyecto tendrá por título Miami Vice'85, estará dirigido por Joseph Kosinski (responsable de las nominadas al Oscar, F1y Top Gun: Maverick) y se prevé su estreno el 6 de agosto de 2027 a través de Universal Pictures.

Austin Butler interpretará a Sonny en la nueva versión de "Vicio en Miami". Foto: Archivo.

Esta versión al cine de la serie de televisión que alcanzó la popularidad en EE.UU. por los trajes de colores pastel que usaban los protagonistas, estará inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie policial.

Michael Mann ya realizó en 2006 una adaptación de la serie para la gran pantalla protagonizada por Colin Farrel y Jamie Foxx, cuyo rodaje incluyó escenas filmadas en Uruguay.

Tras alzarse este año con el Oscar a mejor actor por su aclamada doble interpretación en Pecadores (disponible en HBO Max), Jordan dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de El caso Thomas Crown para los estudios Amazon MGM. También se trata de un título con múltiples adaptaciones. En 1968 dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway, y su remake de 1999, con Pierce Brosnan y Rene Russo.

Por su parte, Butler, quien estuvo nominado a los premios de la Academia por su retrato de Elvis en el barroco drama de Baz Luhrmann en 2022, ha aparecido en grandes producciones, como la segunda parte de Dune, y protagonizará un thriller policial llamado Enemies, cuyo estreno está previsto para el próximo agosto en Estados Unidos.

Protagonistas de la serie de TV, "Vicio en Miami". Foto: Archivo.

Agencia EFE