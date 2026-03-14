“Vicio en Miami”, la serie que convirtió el policial televisivo en un ícono pop de los años 80

En la década de 1980, pocas series lograron definir el estilo de una época como lo hizo Miami Vice, conocida en muchos países de habla hispana como Vicio en Miami. Estrenada en 1984 y producida por Michael Mann, la serie revolucionó la televisión policial al combinar acción, música, estética pop y una narrativa visual que parecía más cercana al cine que al formato televisivo tradicional. En Uruguay se vieron todas sus temporadas por Canal 4, generalmente los lunes a las 22:00 horas.

La historia sigue a dos detectives encubiertos del departamento de policía de Miami: Don Johnson, en el papel de Sonny Crockett, y Philip Michael Thomas, como Ricardo “Rico” Tubbs. Juntos integran una unidad especial dedicada a infiltrarse en redes de narcotráfico, contrabando y crimen organizado que operan en la ciudad. Miami aparece retratada como un escenario vibrante pero peligroso, atravesado por el dinero del narcotráfico y la violencia asociada al auge de la cocaína en los años ochenta.

Uno de los grandes aportes de la serie fue su estética. Vicio en Miami convirtió el estilo visual en parte fundamental de la narrativa: trajes pastel, autos deportivos, luces de neón, playas tropicales y música contemporánea creaban una atmósfera única. Cada episodio parecía un videoclip extendido, con canciones de artistas populares de la época acompañando persecuciones, escenas nocturnas y momentos introspectivos. Este enfoque innovador ayudó a que la serie se distinguiera rápidamente de otras producciones policiales, más centradas en procedimientos tradicionales.

Pero detrás de su glamour visual, la serie también exploraba el lado oscuro del trabajo policial. Crockett y Tubbs viven constantemente al límite entre la ley y el mundo criminal que deben habitar para cumplir sus misiones. Esa ambigüedad moral, sumada a la soledad de los personajes y al desgaste emocional del trabajo encubierto, aportó una dimensión dramática que elevó la historia más allá de la simple acción televisiva.

El contexto histórico también fue clave. Durante los años en que se emitió la serie -entre 1984 y 1989- Miami era uno de los epicentros del tráfico de drogas en Estados Unidos. La serie supo capturar ese clima de tensión social y económica, reflejando el impacto del narcotráfico en la ciudad y en sus fuerzas policiales.

Otro elemento destacable fue el desarrollo de su elenco secundario, con personajes que aportaban equilibrio al dúo protagonista: jefes, informantes, policías y criminales que ayudaban a construir un universo narrativo sólido y reconocible.

A más de cuatro décadas de su estreno, Vicio en Miami sigue siendo considerada una serie de culto. Su influencia se percibe en numerosas producciones posteriores que adoptaron su mezcla de estilo cinematográfico, música popular y narrativas policiales más oscuras. Además, consolidó a Don Johnson como una estrella televisiva y dejó una marca estética que aún hoy se asocia con la cultura pop de los años ochenta.

El rodaje de la película "Vicio en Miami" en Uruguay

La película de “Vicio en Miami”, estrenada en 2006, se rodó parcialmente en Uruguay. El set construido en la rambla de Atlántida (que simulaba para la película ser La Habana) fue el escenario principal de las filmaciones.

También hubo rodaje en Colonia y en diversos lugares de Montevideo, como la Ciudad Vieja y la rambla del Parque Rodó.

“La primera vez que vine a Montevideo me impresionó la arquitectura y por eso decidí filmar acá; lo que no sabía era que estar aquí iba a ser tan placentero”, dijo en su momento el director de la película Michael Mann.

La película de Vicio en Miami conservó la estética y los personajes de la serie televisiva, pero renovó su elenco. Los protagonistas fueron Colin Farrell y Jamie Foxx. Una placa en Atlántida recuerda los escenarios del rodaje.