Durante años, Robert Pattinson intentó demostrar que era mucho más que el vampiro adolescente que lo convirtió en una estrella mundial cuando apenas tenía 22 años. Trabajó con algunos de los directores más importantes del cine e hizo películas independientes; también fue Batman y cara de la marca Dior. Ahora se anunció que asumirá uno de los desafíos más grandes de su carrera: James Bond.

El actor británico fue elegido para suceder a Daniel Craig como el agente 007, después de un proceso de selección que tuvo varios candidatos en danza y muchos cambios.

La confirmación terminó con meses de especulaciones en Hollywood. Pattinson compartirá el proyecto con Denis Villeneuve, el director de la saga Duna, que estará al frente de la película 26 de la saga. El guion seerá de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y los productores serán Amy Pascal y David Heyman, conocedores de franquicias como Spider-Man y Harry Potter.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de toda una vida”, expresó Pattinson en un comunicado. El actor también agradeció a Villeneuve, Pascal, Heyman y Lapointe por la confianza y definió el proyecto como un sueño hecho realidad.

La elección de Pattinson supone otro capítulo en la transformación profesional de este actor nacido en Londres en 1986. Si bien ya había conseguido el pequeño, aunque memorable, papel de Cedric Digory en Harry Potter y el cáliz de fuego, la fama internacional llegó gracias a Edward Cullen, el vampiro protagonista de la saga Crepúsculo. Durante años, ese personaje quedó asociado a su imagen, por lo que Pattinson decidió comenzó a trabajar con directores que le ofrecieron papeles alejados de aquel fenómeno juvenil.

Participó en películas como Cosmópolis, de David Cronenberg; The Lost City of Z, de James Gray; Good Time, de los hermanos Safdie; y El faro, de Robert Eggers. También trabajó con Christopher Nolan en Tenet y protagonizó The Batman, de Matt Reeves, donde interpretó a Bruce Wayne y su alterego; y cuya secuela continúa aplazando su estreno.

En los últimos años, además, se convirtió en una de las figuras más solicitadas de Hollywood; y solo este año ha sido parte de tres películas elogiadas. Su participación en The Drama, junto a Zendaya, y en Primetime contribuyó a consolidar su atractivo comercial. También fue uno de los pretendientes de Penélope en La Odisea, de Christopher Nolan, y aparecerá como Scytale en Duna: Parte tres, de Villeneuve, que se estrena en diciembre.

Robert Pattinson en "The Batman". Foto: Archivo.

La convivencia entre Batman y James Bond será una de las particularidades de esta nueva etapa. Aunque durante el proceso de selección se especuló con que sus compromisos con la franquicia de DC podían complicar su llegada a 007, finalmente el actor encontró espacio para asumir ambos personajes.

Eso se debe a que el camino hasta llegar a Pattinson no fue lineal. Durante meses circularon distintos nombres como posibles sucesores de Craig. Jack Lowden, conocido por la serie Slow Horses, fue señalado como uno de los favoritos. Más adelante fueron Jacob Elordi, Callum Turner, Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y hasta Harry Styles.

Sin embargo, la carrera dio un giro cuando Pattinson y Nicholas Hoult fueron convocados para realizar pruebas de pantalla a fines de octubre. La participación de ambos sorprendió porque ninguno parecía estar entre los candidatos con más posibilidades hasta ese momento. Pattinson incluso debió acomodar su agenda de rodaje de The Batman: Part II para hacer las pruebas. Finalmente, fue el elegido.

La decisión también tiene una explicación comercial: Pattinson combina experiencia en grandes franquicias con una trayectoria en películas de autor y una popularidad internacional que lo convierte en una apuesta de peso para encabezar una saga de largo recorrido.

Personaje que nunca tuvo un casting sencillo.

La elección de Pattinson también marca un cambio respecto a lo que ocurrió con varios de sus antecesores. Cuando Sean Connery consiguió el papel en 1962, todavía era un actor relativamente desconocido fuera del Reino Unido. Además, el escocés no era la primera opción del creador de Bond, Ian Fleming. Y quien tomó la posta, George Lazenby, era un modelo australiano sin experiencia como protagonista de cine. La franquicia ayudó a convertirlos en figuras internacionales.

Los seis actores que han interpretado a James Bond. Foto: Archivo. El País.

Roger Moore también venía de la TV, El Santo, y asumió el rol de Bond en 1973 con Vive y deja morir; e interpretó al agente en siete películas y se retiró en 1985, a los 57 años.

Timothy Dalton venía del teatro y aceptó el rol en 1987. Hizo dos películas y dejó el papel después de que una disputa legal por los derechos de la franquicia demorara la producción de una nueva entrega.

Así, a mediados de los años noventa Pierce Brosnan, que había conseguido fama en la TV con Remingston Steele, debutó como el agente con licencia para matar con GoldenEye. Daniel Craig, en cambio ya tenía una carrera como actor de cine, con personajes secundarios, y cuando se anunció su nombre debió enfrentar una campaña de rechazo. Su aspecto rubio y su interpretación más física y ruda generaron críticas incluso antes del estreno de Casino Royale. Terminó protagonizando cinco películas, hasta su despedida, con Sin tiempo para morir (2021).

Esta vez, los productores eligieron a una estrella consolidada. Pattinson viene de protagonizar sagas exitosas, trabajó con directores importantes y tiene experiencia al frente de producciones de gran presupuesto. Ya no se trata de encontrar a un actor que pueda convertirse en una estrella gracias a Bond, sino de sumar a la franquicia a alguien que ya tiene público propio.

Es un cambio que también refleja una tendencia de Hollywood: apostar por nombres reconocidos para encabezar grandes producciones también conocidas, en lugar de correr el riesgo de descubrir una nueva figura o historia. La pregunta es si esta decisión le da una nueva identidad a 007, o si el personaje termina siendo un rol más en la carrera de una estrella.