Robert Pattinson será el nuevo "James Bond": el actor de "Crepúsculo"; "Dune" y "Batman" será el agente 007

El universo de James Bond tiene nuevo protagonista. El actor británico Robert Pattinson fue elegido para interpretar al célebre agente secreto 007 en la próxima película de la saga, según confirmó este lunes la cuenta oficial de la franquicia en redes sociales. Así, el intérprete de Batman tomará el relevo de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir.

La elección pone fin a meses de especulaciones sobre quién sería el encargado de ponerse el traje del espía más famoso del cine. Pattinson, de 40 años, será el séptimo actor en asumir el papel en la pantalla grande y encabezará una nueva etapa de una de las franquicias más exitosas de Hollywood.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida", expresó el actor en un comunicado. También agradeció al director Denis Villeneuve y al equipo de Amazon MGM Studios por la confianza. "Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante", agregó.

La nueva película estará dirigida por Villeneuve, quien ya trabajó con Pattinson en Dune: Parte tres, la próxima entrega de la saga de ciencia ficción. El realizador también se refirió a la elección y destacó las características del actor para asumir el desafío.

"James Bond tiene un alma atemporal y Robert aporta un espíritu completamente nuevo. Estoy encantado de darle la bienvenida como nuestro nuevo 007. No veo la hora de empezar", señaló el director.

El proyecto tendrá detrás a Amy Pascal, productora de la franquicia Spider-Man, y David Heyman, conocido por las películas de Harry Potter. Además, Steven Knight, creador de Peaky Blinders, estará a cargo del guion.

Robert Pattinson en "The Batman". Foto: Archivo.

Pattinson llega al personaje después de construir una carrera que combina grandes producciones de Hollywood con películas independientes. Se hizo conocido mundialmente por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo, luego participó en Harry Potter y el cáliz de fuego y desarrolló una trayectoria con títulos como Good Time y El faro. En 2022 asumió otro de los grandes personajes de la cultura popular al convertirse en Bruce Wayne en The Batman, de Matt Reeves.

Ahora tendrá por delante el desafío de interpretar a James Bond, un personaje que Daniel Craig encarnó durante cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021). Su última aparición terminó con la muerte del agente, un cierre inédito para la historia cinematográfica de 007.

La próxima entrega será también la primera desde que Amazon MGM Studios tomó el control creativo de la franquicia, luego de que los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieran sus derechos en 2025. La saga, basada en las novelas del escritor Ian Fleming, inicia así una nueva etapa con Pattinson al frente.