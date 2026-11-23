Disney parece estar desarrollando una secuela de la comedia navideña Mi Pobre Angelito, o sea Home Alone con el regreso de Macaulay Culkin en su papel de Kevin McCallister, según anunció la revista Variety.

Seth Rogen y Evan Goldberg (responsables de Supercool, y The Studio) estarían trabajando en el guion y producción de la película junto con el actor estadounidense.

El regreso, anunciado 36 años después del estreno de una de las películas más populares de la década de 1990 se produce días después de que Culkin protagonizara un anuncio publicitario de una popular cadena de hamburguesas en el que retomaba el papel del joven McCallister.

Luciendo un buzo rojo similar al que usa su personaje, Culkin se sirve helado de la máquina, prepara una hamburguesa bautizada “La gran McCallister” y fríe papas fritas de manera frenética.

Mi pobre angelito narra la historia de un niño de 8 años que queda olvidado en casa cuando su numerosa familia viaja a París para las fiestas. El niño debe defender su hogar de dos torpes ladrones conocidos como los Bandidos Mojados e interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern a los que el pequeño y travieso Kevin les hace pasar de todo.

La película lanzó al estrellato a Culkin, en un reparto que incluye a Catherine O'Hara y John Heard, como los padres de la criatura.

Catherine O'Hara y Macaulay Cuklin en "Mi pobre angelito". Foto: Archivo. La Nación/GDA.

Con un presupuesto de unos 18 millones de dólares, Mi pobre angelito recaudó aproximadamente 476,7 millones de dólares en todo el mundo, según datos de Box Office Mojo, y se convirtió en una de las películas de la temporada navideña más tradicionales.

Hubo una secuela en 1992, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York y una tercera película se estrenó en 1997 y tuvo una recepción mucho menos favorable. Culkin había crecido y no estaba para el papel.

Agencia EFE