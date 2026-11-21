Aunque se basa en un libro publicado el año pasado, buena parte de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha ya se conocía desde la primera película de la saga distópica, que se estrenó en 2012. Es la historia de Haymitch y de cómo ganó la 50° edición de “Los juegos”.

Antes con cara de Woody Harrelson y hora con el rostro de Joseph Zada, Haymitch es un joven que viene de uno de los rincones más pobres de Panem, la nación postapocalíptica donde supo estar América del Norte.

Contra todo pronóstico (y sobre todos los planes del villano; el presidente Snow), el chiquilín termina convertido en el vencedor de los Juegos del Hambre: un espectáculo televisado en el que adolescentes deben matarse entre sí para ganar. Una suerte de arena romana transmitida como si fuera un reality show, donde el último en pie se lleva la victoria.

Los lectores del libro encontrarán diferencias en la adaptación, desde personajes que tienen menos presencia en pantalla hasta referencias que la película incorpora por su cuenta. Pero, como película y como parte de una franquicia, funciona. Es dinámica, entretenida y sus casi tres horas de duración no llegan a hacerse tediosas.

Imagen de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha". Foto: Archivo.

Francis Lawrence, que está al frente de la saga desde En llamas, la segunda entrega que protagonizó Jennifer Lawrence, le aporta bastante color a esta historia sangrienta, mientras que James Newton Howard vuelve a acompañarla con una potente banda sonora. El joven elenco también responde, sobre todo Zada y Mckenna Grace. Mientras que Jesse Plemons, Elle Fanning y Kieran Culkin son versiones jóvenes de personajes conocidos de la saga.

Ficha

Estados Unidos, 2026.

Título original: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Dirección: Francis Lawrence.

Guión: Billy Ray y Michael Lesslie sobre novela de Suzanne Collins.

Fotografía: Jo Willems.

Música: James Newton Howard.

Con: Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Glenn Close, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke, Ralph Fiennes, Elle Fanning.

Duración: 158 minutos.