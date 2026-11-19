Los estrenos de la semana ofrecen una combinación de Hollywood, grandes franquicias y cine europeo. Entre ellas dos película que tienen pretensión de Oscar. Una es Minotauro de la que se habla acá.

La otra es Yo soy Rocky, de Peter Farrelly, que reconstruye la historia detrás de la creación de la película Rocky. Anthony Ippolito interpreta a Sylvester Stallone, un actor sin oportunidades que escribe el guion sobre un boxeador y se niega a venderlo si no puede protagonizarlo.

Farrelly, ganador del Oscar por Green Book, dirige esta historia sobre la obstinación artística que llega con pretensiones de Oscar.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, nueva entrega de la saga dirigida por Francis Lawrence. La película retrocede 24 años respecto de la historia original para contar los quincuagésimos Juegos del Hambre, en los que participa el joven Haymitch Abernathy. Joseph Zada encabeza un elenco que incluye a Ralph Fiennes, Glenn Close y Jesse Plemons. La historia adapta la novela de Suzanne Collins.

Desde Bélgica llega La vida secreta de Kika, de Alexe Poukine, una ficción que sigue a una trabajadora social que, tras enviudar y descubrir que está embarazada, debe enfrentar una situación económica desesperada. Su decisión de ejercer el trabajo sexual abre un relato sobre la vulnerabilidad y la supervivencia. La película participó en la Semana de la Crítica de Cannes.

Y hay otra película de una directora europea: Padre, de la eslovaca Tereza Nvotová. Aborda las consecuencias de una tragedia familiar co un hombre debe afrontar la culpa por un error que destruye su vida y pone en riesgo su matrimonio. Protagonizada por Milan Ondrík, la película integró la sección Orizzonti del Festival de Venecia.

Y se estrena la animación Cuentos del jardín mágico.