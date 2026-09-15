Macaulay Culkin y los “hijos” de Catherine O’Hara se reunieron en los Emmy para un emotivo homenaje a la actriz

Con la conducción de Mariska Hargitay, ayer tuvo lugar la 78° edición de los Premios Emmy, la noche más importante para la televisión estadounidense. The Pitt se quedó con la categoría de mejor serie dramática y mejor actor protagónico para Noah Wyle, y Jean Smart se llevó su quinta estatuilla a protagonista de comedia por Hacks. Pero también hubo sorpresas, como la victoria de Allison Janney como actriz de reparto en drama por La diplomática y el batacazo de La maldición de Widow’s Bay como mejor comedia.

Asimismo, hubo lugar para la emoción y se rindieron homenajes a grandes estrellas. Uno de los momentos más especiales de la noche se dio sobre el final, cuando Macaulay Culkin, Dan Levy y Annie Murphy se reunieron en el escenario para recordar a su madre de ficción, Catherine O’Hara, quien murió el 30 de enero de 2026 a los 71 años tras sufrir una embolia pulmonar. En ese instante, el Peacock Theater de Los Ángeles se llenó de lágrimas.

“La recordamos como la mamá olvidadiza, pero nosotros nunca lo olvidaremos”, dijo el protagonista de Mi pobre angelito (Home Alone). La describió como una persona “alentadora, cálida y divertida”, y destacó que para él, la mejor manera de definirla era como “mamá”. “No era solo una esposa y una madre para Bo (Welch), Matthew y Luke, era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, la mamá de todos nosotros”, agregó con la voz entrecortada. A partir de esto, sugirió a los presentes y a la audiencia que llamaran a sus madres.

“Como buena mamá, siempre aparecía cuando se lo pedía. Eso es lo que hacía y esto es lo que podemos hacer esta noche por ella, estar aquí por ella. Puede que me olvidara dos veces... pero nosotros siempre la recordaremos”, manifestó el actor con los ojos llenos de lágrimas.

Annie Murphy, quien interpretó a Alexis Rose, la hija de Moira Rose, el personaje de O’Hara en la serie Schitt’s Creek, destacó la inconfundible risa de la actriz: “Desafiaba a cualquiera que la escuchara a unirse y contagiarse de su alegría, y ella transmitía esa alegría a todas partes”.

En ese sentido, reveló que, tras su fallecimiento, durante un vuelo de Air Canada le dieron una nota que decía que Catherine era alguien muy especial. Asimismo, contó que durante un viaje en auto, un hombre la abrazó en una estación de servicio y, mientras compraba un vino, una mujer la sorprendió haciendo una mezcla de los personajes más icónicos de O’Hara. “Estas son solo algunas de las muchas interacciones que tuve la suerte de vivir y que me recuerdan cuánto impactó ella al mundo. Y fue porque nos dio alegría”, expresó.

this tribute to Catherine O'Hara at the Emmys was soooo sweet wow. and the camera cuts to Martin Short and Steve Martin crying...I'm not okay. her on-screen children Macaulay Culkin, Annie Murphy, and Dan Levy spoke so highly of her



Macaulay: "She was encouraging. She was warm.… pic.twitter.com/k4iukLfFlI — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2026

Por último, Dan Levy, creador de Schitt’s Creek e hijo de la actriz en la serie, habló de la lección que aprendió de ella: “Decir que sí a tus intentos, a todos. Decirle que sí a ayudarla a crear un personaje femenino de televisión de más de 60 años, que use minifaldas de cuero y tacones de 20 centímetros y hable con un acento transatlántico extraño, a veces ininteligible”. Cabe mencionar que, por su papel de Moira Rose, O’Hara ganó el premio Emmy a la mejor actriz de comedia en 2020.

También recordó sus correos la noche anterior al rodaje con algunas “ideas” para mejorar la historia. “Decirle que sí a la idea de una pared de pelucas, a usar una peluca como sombrero y a ponerle un nombre. Decirle que sí a darle espacio para experimentar y crear. Aceptar sus invitaciones a cenar, escuchar sus historias, compartir su sabiduría y su generosidad. Esas son las cosas a las que nos aferramos con más fuerza. Decirle que sí a cualquier oportunidad de deleitarte con la presencia de la grandeza”, sentenció.

La Nación/GDA.