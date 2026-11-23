El viernes se celebró la primera edición de los Martín Fierro Uruguay, que reunió a importantes figuras del espectáculo rioplatense en el Radisson Victoria Plaza para vivir una noche de gala a pura emoción y diversión.

Pero la fiesta empezó a palpitarse mucho antes a través de las redes sociales de los famosos, que compartieron los preparativos y la expectativa por la ceremonia. Una de las primeras en llamar la atención con sus publicaciones fue Noelia Etcheverry, quien esa noche se llevó el premio a Mejor Conductora, categoría en la que competía con Victoria Rodríguez y Jimena Sabaris.

En la tarde del viernes, la conductora de Sonríe y MasterChef Uruguay, ambos de Canal 10, compartió una primera foto en la que se veía su brazo conectado a una vía en la emergencia médica. "Previa de los Martín Fierro", escribió.

La siguiente imagen transmitía menos tranquilidad: se la veía sentada, mirando el líquido pasar, junto al mensaje: "Acá pensando que con ese se terminaba todo y venía otra medicación".

El tratamiento surtió efecto y, más tarde, compartió otra imagen desde una habitación del Radisson, con una impresionante vista, donde contó que estaba más tranquila y que ya tenía las "municiones necesarias para calmar el dolor".

La noche transcurrió de maravilla para la comunicadora, que atraviesa un gran momento profesional: es una de las figuras de Canal 10 y también condujo la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario, un evento histórico que guardará por siempre en su corazón.

Noelia tiene fe, cree en Dios y es una gran defensora del poder mental y las energías. Ha confesado tener distintos rituales y días atrás había contado que estaba manifestando que ganaría este Martín Fierro.

Y así fue: celebró emocionada el reconocimiento. Pero, una vez pasada la efervescencia del premio y ante las reiteradas consultas de sus seguidores, decidió contar qué le había sucedido el día anterior para terminar en la emergencia médica.

Con la estatuilla en la mano y lentes de sol, lo primero que hizo fue agradecer los numerosos mensajes de cariño y aclarar que iría respondiendo a todos: "Tengo el celular explotado pero voy contestando".

Luego de expresar su enorme felicidad, explicó que quería aclarar lo ocurrido porque muchos le habían escrito preocupados tras ver las imágenes desde la emergencia.

Contó que llegó al hotel a las 18:30, después de pasar tres horas en la emergencia médica por un intenso dolor lumbar. "Me levanté y no podía caminar. Ustedes vieron en mis historias que estaba con un dolor fuerte y ayer, cuando me levanté, no encontraba posición, lloraba del dolor y terminé en la emergencia", relató.

Agregó que le administraron medicación durante dos horas y que incluso se llevó otros remedios para continuar el tratamiento en su casa. "Estoy un poco mejor, todavía me duele pero por suerte, en los Martín Fierro no sentía nada. Eso fue lo que me pasó", señaló.

La sorpresa de Magui Prado a Noelia Etcheverry la noche del Martín Fierro.

Después de aclarar el episodio que tanto había preocupado a su comunidad, decidió compartir otra anécdota del viernes. Replicó una foto que había publicado su amiga y colega Magui Prado, quien la felicitaba por el premio y decía que iluminaba todo a su paso.

Junto a la imagen, Noelia reveló un gesto que la emocionó de la conductora de Arriba Gente y también periodista de Subrayado, ambos ciclos de Canal 10.

"¿Pueden creer que Magui cayó al hotel con una botella de champagne porque me dijo: 'Hoy ganás, hoy celebrás'? Y así fue. Gracias por apoyarme y creer en mí. Te admiro y te quiero", escribió, agradecida y conmovida.