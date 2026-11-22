La primera edición de los premios Martín Fierro en Uruguay dejó varios momentos destacados, pero ninguno generó tanto debate como el reconocimiento especial otorgado a Ángel De Brito por la década al aire de su ciclo LAM. Aunque la relevancia del periodista en el espectáculo rioplatense es indiscutible, el hecho de que su programa no se emita en la televisión abierta uruguaya desde hace varios años hizo que se desatara una ola de cuestionamientos sobre el premio tanto en las redes sociales como entre los propios invitados al evento.

El malestar que circulaba por lo bajo en el salón quedó expuesto en vivo gracias a un detalle captado por las cámaras de Tv Show. El protagonista involuntario de la escena fue Luis Alberto Carballo, una de las grandes figuras de la noche, quien además de brillar en la conducción de la gala se llevó la estatuilla a Mejor Magazine por Algo Contigo.

Justo en el tramo de la ceremonia en el que se anunció la distinción para De Brito, Carballo había cedido temporalmente el escenario a la dupla conformada por Maxi de la Cruz y Eliana Dide, aprovechando el momento para bajar a cenar a su mesa.

Al recibir el premio, De Brito lo dedicó a Mariano Chihade, exdueño de la productora Mandarina que produce su programa LAM. También agradeció a Uruguay y destacó que hay figuras que unen al Río de la Plata, como Carlos Perciavalle y Natalia Oreiro.

Mientras el conductor argentino daba su discurso, Carballo dirigió su mirada hacia él y se mordió el labio inferior con un gesto elocuente de incomodidad y desaprobación. La expresión de su rostro terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces en el evento: el descontento de varios integrantes de su mesa y también de algunos invitados frente a la decisión de premiar en la gala uruguaya a un ciclo de la vecina orilla.