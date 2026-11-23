Leonel Jaime, una de las revelaciones de Peñarol en la temporada 2026, anunció que será padre de una niña. El mediocampista argentino de 20 años compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías junto a su pareja y recibió numerosos mensajes de felicitación de familiares, amigos y allegados.

“Emily, te esperamos con mucho amor”, escribió el futbolista junto a una romántica imagen en la que aparece besando a su pareja, Mili. La publicación formó parte de una celebración íntima en la que la pareja reveló que espera una niña y dio a conocer el nombre elegido: Emily Alaia.

La noticia despertó una ola de cariño entre sus seres queridos. Jaime compartió algunas de las dedicatorias que recibió, entre ellas la de una de sus hermanas, quien tendrá un papel muy especial en la vida de la pequeña: será su madrina.

“Mi hermano y mi cuñada me dieron el título más lindo de todos: voy a ser la madrina de Emily. Gracias Leo y Mili por confiar en mí. Ya te amo con toda mi alma, bebita, prometo cuidarte y acompañarte toda la vida”, expresó la joven en un mensaje cargado de emoción.

El anuncio llegó en un momento de gran felicidad para el futbolista, quien también tiene motivos para celebrar dentro de la cancha.

Leonel Jaime celebra su gol junto a Matías Arezo en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

El pasado jueves, Jaime fue protagonista de la victoria de Peñarol por 3 a 0 ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo, resultado que le permitió al equipo dirigido por Diego Aguirre quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual y asegurarse un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

El argentino tuvo una actuación destacada: participó en la jugada del primer gol, convertido por Nahuel Herrera, y marcó el segundo tanto con una gran acción individual.

Surgido de las divisiones juveniles de River Plate de Argentina, Jaime llegó a Peñarol a mediados de este año, a préstamo hasta junio de 2027. Con su habilidad y desequilibrio ofensivo, se convirtió rápidamente en una de las piezas importantes del equipo aurinegro y se ganó el reconocimiento de los hinchas.

Ahora, mientras aguarda por la definición del título uruguayo, el futbolista se prepara para un desafío completamente diferente y mucho más personal: la llegada de su primera hija.

