Día de San Valentín: los famosos cuentan cuál es el mejor plan para celebrar con su pareja

En fecha de San Valentín, Sábado Show consultó a cuatro figuras del espectáculo cómo la celebran con su pareja. La comunicadora Cintia Caballero, el periodista Martín Kesman, la vedette Giannina Silva y la maga Judy Del Bosque revelaron cuál es su plan ideal para el Día de los enamorados.

Cintia Caballero - comunicadora

Disfrutar de mate y ruta recorriendo nuestro hermoso paisito sería un gran comienzo. Parar en distintos lugares, sin apuro. Es un plan que nos encanta y que no podemos hacer tan seguido como quisiéramos. Después, una cena rica y temprana, en algún lugar donde podamos disfrutar del atardecer. Todo condimentado por charlas largas -algo que nos cuesta poco-, pero con el valor agregado de no tener que mirar el reloj. Y no puede faltar una serenata. Siendo pareja de un reconocido cantor de tango, con una voz que me conquistó incluso antes de nuestra historia, él sabe que ese momento es imprescindible.

Martín Kesman - periodista

San Valentín tiene que tener una dosis de presencia a diario. Para celebrar el día no debe faltar un ramo de flores, una rica cena casera y una copa para disfrutar en pareja. Para el menú de este año habría que ver si sale un asadito o de lo contrario un salmón con ensalada que también podría andar.

Giannina Silva - vedette

Giannina Silva vuelve al Desfile de Llamadas tras convertirse en mamá de Isabella. Foto: Daniel Ayala. Estilismo: Jorge Cruz.

El plan ideal para San Valentín es pasar con mi enamorado: cena, velas, música o alguna escapada de fin de semana. Es decir, lo que sea que se pueda hacer sirve, pero sin dudas es una ocasión especial para deleitarse el uno con el otro.

Judy Del Bosque - maga

Judy del Bosque. Foto: Bruno Ilusorio.

Imagino una noche romántica. Con velas aromáticas, mi novio cocinándome una cena deliciosa, un buen postre de chocolate y que bailemos hasta el amanecer, un par de temas de Coti. Él de etiqueta y yo con un vestido rojo, largo hasta el piso. Solo que: mi novio tiene alergia a las velas, no cocina ni un huevo frito, odia el chocolate, somos dos pataduras. Detesta a Coti. No soporta el rojo y si me pongo un vestido largo me lo pisa toda la noche hasta que terminamos enroscados en el piso. En resumen, será una velada para el olvido.