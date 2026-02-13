Qué hacer en San Valentín: cenas especiales, cerámica, escritura y hasta una falsa boda para celebrar el amor

San Valentín ya no es solo flores y bombones. Cada vez más, el 14 de febrero se vive como una excusa para regalar y regalarse tiempo de calidad, compartir una experiencia distinta o celebrar el amor en todas sus formas: en pareja, con amigos o incluso en soledad. En Montevideo y Maldonado, la agenda propone desde cenas íntimas hasta planes creativos y noches de fiesta.

Big Bang Nature Stays, en Sauce de Portezuelo (Maldonado), propone un San Valentín que combina gastronomía, naturaleza y experiencia sensorial. El sábado 14 de febrero a las 20:30 horas, el lugar invita a una Cena & Experience pensada para habitar el cuerpo, el encuentro y el deseo, en un entorno de domos, bosque y cielo abierto. La propuesta incluye una experiencia guiada de presencia corporal y conexión a cargo de la sex coach Flopi Peych. Se puede asistir en pareja, solo o con quien se quiera celebrar el amor a la vida. El valor es de $2.500 e incluye cena y experiencia, con la opción de participar solo de una de las dos instancias.

Por su parte, Savia Café & Cultura (Juan D. Jackson 1301) presenta dos propuestas en Montevideo. El sábado 14 de febrero, de 16:30 a 18:30 horas, habrá merienda para dos y pintura en cerámica, un plan íntimo y tranquilo para regalar(se) tiempo compartido. Además, el jueves 19 de febrero se dictará el taller de escritura creativa “Las palabras entre nosotros”, con merienda incluida, pensado para venir solo o acompañado y explorar el amor desde las palabras. Las reservas se realizan por WhatsApp al 092 400 770.

Una opción clásica, con un giro original, es la de Bar Facal (Av. 18 de Julio 1249). El sábado 14 de febrero, de 21 a 00 horas, propone una cena completa, cita romántica y, como recuerdo especial, una caricatura de regalo, sumando humor y memoria a la velada.

Además, en clave de humor y fiesta, L’Club (Avenida Uruguay 1136) organiza una Falsa Boda el sábado 14 de febrero. El escenario se transforma en una ceremonia ficticia con show en vivo, ambientación especial, animación y una noche cargada de música y sorpresas. Una opción ideal para quienes prefieren celebrar el amor desde el juego y la ironía. Las entradas se consiguen por Passline.

Cita romántica. Foto: Freepik.

Celebrar el amor a la luz de las velas

Una de las propuestas más sensoriales llega de la mano de Charo Montevideo (Rambla República de México 6363). El 14 de febrero, el restaurante vuelve a encender su clásica noche de San Valentín con música en vivo, mesa íntima y un ambiente diseñado para que solo importe el ritual de compartir. El menú especial incluye cinco pasos, sushi, copa de bienvenida y vino Bouza. El valor por pareja es de USD 190 (precio general), con beneficios especiales para clientes Santander Select, Platinum y Private (USD 143) y beneficio Santander general (USD 162).

El Restaurante Tomás, ubicado en SORO Montevideo (Federico N. Abadie 2912), propone una cena íntima con velas encendidas y sabores pensados para enamorar. La experiencia incluye un menú de tres pasos, copa de vino y espumante para brindar.

Sudestada Restaurante, en el Hotel Hilton Garden Inn (Dr. Luis Bonavita 1315), presenta una cena de tres pasos con vino y espumante, a la que se suma servicio de té buffet. Además, quienes deseen extender la celebración pueden acceder a un 20% de descuento en hospedaje al reservar la cena.

También está el Restaurante Cauce (Rambla República del Perú 1371), que prepara una cena especial frente al mar para despertar el amor y el paladar.

Finalmente, City Winery Uruguay (Dr. Joaquín Requena 1094) ofrece una noche especial de San Valentín el viernes 13 y sábado 14 de febrero a partir de las 19:30 horas. La propuesta incluye recepción con copa de bienvenida en el rooftop y un menú de pasos para dos, ideal para quienes disfrutan de una experiencia gastronómica cuidada en un entorno urbano. El precio es de $1.600 por persona.

Pareja en la playa. Foto: Freepik.