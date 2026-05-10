¿Cuál es el mejor plan para el Día de la Madre? Cuatro famosas cuentan cómo viven esta fecha

Con motivo del Día de la madre, Sábado Show consultó a cuatro famosas respecto a su plan ideal para esta fecha. Las modelos, comunicadoras y mamás Giannina Silva, Clarisa Abreu, Nadia Theoduloz y Luciana González cuentan cómo viven este día especial y qué tanta importancia le dan a esta celebración.

Giannina Silva- conductora

Giannina Silva con su hija Isabella en el cumpleaños de la comunicadora. Foto: Captura.

No soy de hacer planes, en esas fechas me gusta dejarme sorprender. Cualquier plan en familia lo disfruto mucho y lo vivo con mucha alegría por la hija divina que tengo. Me siento muy conectada con ella y estoy orgullosa de ser su mamá. Tiene apenas un año, entonces viví tres días de la madre bien distintos: uno durante el embarazo, otro con ella recién nacida y ahora siendo una bebita de un año. Son etapas de muchos cambios y cada una se vive de una manera distinta.

Clarisa Abreu - modelo

Clarisa Abreu. Foto: Gentileza.

Hace más de tres años que vivo en España y acá el Día de la Madre se celebró el domingo pasado. Fuimos a desayunar a un hotel de campo, caminamos por el lago viendo ovejas, vacas y llamas. Luego nos juntamos con amigos a cenar y mirar fútbol. Fue muy entretenido. Los regalos llegan después, en las fechas que corresponden a mi país, así que quedó para el domingo siguiente. Para ese día solo tenemos previsto ir al estadio porque juega el Real Oviedo así que seguramente cenemos por ahí. En esa fecha además siempre llamo a mi mamá y le envío un desayuno o un detalle a la distancia.

Nadia Theoduloz- modelo

Nadia Theoduloz planea abrir una cafetería con la esposa de su padre. Foto: Leonardo Mainé

Este domingo tenemos pensado almorzar en familia. Lo que más me gusta es estar rodeada de mis seres queridos. Convertirme en mamá fue la experiencia más transformadora de mi vida. Conocí otra dimensión del amor que nunca imaginé . Lo único que anhelo es ser la mamá que Manu necesite. Es un viaje maravilloso donde aprendo más de lo que enseño. Le agradezco a mi hija por hacerme reír todos los días, que es sin dudas mi mejor regalo en esta vida. Y les deseo muy feliz día a todas las mamás, en especial a la mía que nos cuida desde el cielo.

Luciana González - comunicadora

En esta oportunidad me agarra de vacaciones en el Caribe. Espero estar levantándome en una playita. En esa fecha nos gusta salir a comer o me preparan un desayuno o me sorprenden con un chocolate, pero en general en este tipo de fechas comerciales no nos hacemos regalos ni le damos mucha importancia.