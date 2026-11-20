Por Facundo Duarte

Atractiva carrera tenemos este viernes a la tarde en el Hipódromo de Maroñas. Se presenta el Clásico Argentina sobre 1500 metros en arena, con una bolsa de $ 800.000. Es para potrillos de tres años (nacidos desde el 1° de Julio de 2023).

A priori, es una carrera pareja, con chances para todos los gustos. Dream Time, Missing Ave, Noccioli D’Italia, Paper Boy, Porteño Hat, Podeounaopode y Rally Now son los que serán de la partida. Ejemplares que teniendo en cuenta que faltan menos de dos meses para el 6 de enero, muy probablemente puedan ser algunos de los animadores del próximo Gran Premio Pedro Piñeyrua (que tendrá un altísimo nivel en sus participantes).

El favorito es Rally Now, un ejemplar que viene de ser victorioso en el Clásico Constante R. Y. Horacio Turturiello, ganando cómodamente y mostrándose muy bien en las mañanas de ensayo. El enemigo apunta para Podeounaopode, defensor del Haras Legacy, si bien debuta en una contienda de alto calibre, es un ejemplar que en los entrenamientos lo hace muy bien. Y la sorpresa va por el lado de Paper Boy, otro defensor del Legacy que viene de ganar de manera espectacular y buscará repetir.

El resto de los ejemplares cuentan con buenas posibilidades ya que es una carrera pareja y que puede tener alguna sorpresa. El último vencedor de esta contienda fue Herr Kitten, un 16 de noviembre de 2025. El hijo de Camelot Kitten entrenado por Ricardo Colombo y defensor del stud Los Trico, logró vencer esa tarde.

El fin de semana en Las Piedras

Sábado en Las Piedras, ocho contiendas y entre ellas se destaca el Preferencial “Julio Sosa” sobre 1500 metros. Se abrirán los partidores a la hora 18:00 y es una contienda para todo caballo de tres años y más edad. Con una bolsa de $ 291.000 son 10 los ejemplares que intentaran llevarse la destacada de la tarde. Parte como favorito Blowin inthe Wind, ganador de carreras de alto calibre y que se siente a pleno en el círculo canario. Es entrenado por María Ximena Marrero, será conducido por el popular “Bambino” Silva y defiende al stud Bemy. Un boletito para el apostador, Blowin In The Wind junto a Empiric Candy y True Lover pueden conformar una linda trifecta. Vuelve al lunes Maroñas con 10 contiendas comenzando a las 16:15 la primera carrera y finalizando a las 20:40.