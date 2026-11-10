El clásico Asamblea General Legislativa para potrancas marca la agenda del fin de semana en Maroñas

El próximo fin de semana hípico tendrá actividad en el sistema integrado nacional del turf (Real de San Carlos de Colonia), Las Piedras y Maroñas donde se han conformado un total de 25 carreras a partir de 365 inscriptos. En el circo pedrense se conformaron 10 pruebas a partir de 138 anotados.

En el Jerárquico se disputa el día domingo el clásico Asamblea General Legislativa, Listado sobre 1500 metros en donde anotaron: La Patriada, Umburanas, Ultra Rayo, Cayetana y Que Patriota. Está ubicada en sexto lugar en programa de 15 carreras.

En Las Piedras se disputa el clásico Intendencia de Canelones sobre 2000 metros donde prometen ocupar gateras Empipado, Zelenski, Mr.Can, Bohaz, Lucky Strike y Prato City, Hoy se firman montas y conforman programas.

Petkovic marca a Da Silva y al equipo Cintra con el Gran Premio Nacional

Desde su arribo a Maroñas Jose Da Silva, tras el triunfo del domingo, llegó a su segundo Gran Premio Nacional tras el obtenido con El Patriota en 2020. El defensor de las sedas Forli venía de llegar segundo en la Polla y tercero en el Jockey Club, conducido a la expectativa dominó en los 400 para obtener una brillante y consagratoria victoria.

El equipo Cintra, en esta ocasión con Bruno Firmino a la cabeza logra su cuarto Derby, comienzo con El Patriota, luego se coronó Devil Avenue, el triple coronado Suablenanav TH para cerrar con Petkovic el poker de Derbies.

Las Piedras para evaluar el cambio

Tras su apertura el hipódromo Las Piedras tuvo en cada 2 de noviembre su festejo desde hace 88 años. Para esta ocasión las autoridades pertinentes decidieron pasarlo al sábado posterior a esa fecha estimando mayor cantidad de público y mejor juego. A estudiar si seguimos así, no hubo cambio significativo en cuanto a público y betting lo que marca que se debería estudiar si el cambio merece seguir asi. Algo para que se tenga en cuenta, el domingo posterior se corre el Nacional y todas las miradas burreras están sobre esa carrera y los clásicos que lo acompañan lo cual le saca y mucho la atención a la sabatina elegida.

Aníbal San Martín y un justo reconocimiento

Un justo reconocimiento se realizó tras la disputa del Gran Premio Nacional a Aníbal San Martín, cuidador de la vieja guardia multi laureado, cuidador entre otros de Invasor triple coronado 2005 y tras ser vendido fue el mejor caballo del mundo. Merecido desde todo punto de vista.



En la estadística de jinetes Pablo domina mientras Leal acecha

La estadística de jinetes sigue al rojo vivo, Pablo Rodríguez le lleva a Vagner Leal dos triunfos a falta de mes y medio de competencias, con 73 queda cerca Jose Da Silva con el mérito de tener 18 clásicos ganados. Waldemar Maciel, de gran año viene 4° con 62 y 10 estelares ganadas.

Pablo Rodríguez y su gran triunfo en el Gran Premio Piñeyrúa en la monta de Tupungato. Foto: Juan Manuel Ramos.

Planeado el retiro de Forever Young

Forever Young tiene fecha para cerrar su extraordinaria trayectoria, sus conexiones anunciaron que el próximo 29 de diciembre tendrá su última presentación en el Tokyo Daishoten G1 - 2000 metros en el hipódromo de Oi, Japón.