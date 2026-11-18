Con nueve potrillos de muy buenas campañas y con proyección hacia la milla del Mitin de Reyes el clásico Argentina es un muy buen trampolín de los tres años hacia el Pedro Piñeyrua G3 del 6 de enero.

En el 2009, el clásico Argentina se corría en diciembre Rock Ascot, a la postre ganador del Ramírez, derrotaba al excelente Alcorano que luego obtuvo el Piñeyrua en el 2009.

En 2010 Rei Manda logró la visa del Argentina y en 2010 ganó la milla de Reyes, Brujo de Olleros fue el siguiente en 2011 y 2012 con el agregado que el hijo de Hit Oil batió el récord de la milla en excelentes 1´33”27.

Grand Salute fue el siguiente en 2013 y 2014 en ganar ambas pruebas como potrillo, Ricardo Colombo repitió el plan en 2016/17 con Jump High con mismas sedas.

Fitzgerald obtuvo ambas pruebas, el Argentina de potrillo en 2017 y ganó la milla del 6 de enero en 2019.

En 2024 Si Señor logró el clásico Argentina ya con cambio de fecha, se disputó en noviembre y luego logró el Piñeyrua el pasado año, en este 2026 le tocó caer ante Herr Kitten que tomó la ruta del Argentina para llevarse la milla de Reyes en apasionante final y logrando por medio del programa “Win and U´re In” la clasificación a la Breeders Cup Dirt Mile G1 que se disputó hace 15 días en Keeneland.

El defensor de Los Trico tuvo una lesión en su preparación lo cual no le permitió viajar a defender a Maroñas en la Serie Mundial.

El Argentina marca el Piñeyrua, amén de tener muy buenos milleros los potrillos se expresan en esta prueba buscando no solo el podio, también el pase a la Dirt Mile que se disputará en Belmont Park el año próximo. Un Argentina con atractivos en una fantástica prueba.

Fin de semana de Cintra - Olascoaga

Dubai Racing Club

El jueves el equipo Cintra - Olascoaga tiene previsto competir este jueves en el hipódromo de Abu Dhabi, de las dos carreras de pura sangre corren el 7ma. El viernes firmaron entradas en tres carreras, en la primera está el uruguayo Donde Firmo en prueba sobre 1200 en arena, tienen con entrada en 2da y 3ra carrera.

Teao y su equipo rumbo a la Japan Cup

Jose Luis de la Cruz

El jockey “Mágico” Torres está saliendo rumbo a Japón en el día de hoy desde Santiago para comenzar la cuenta regresiva junto a Teao para tomar parte el 28 de noviembre de la Japan Cup G1. Vareador y propietarios también embarcan en la próximas horas para acompañar la preparación del ganador del Latino de Monterrico.

Fechas confirmadas para la delegación de Maroñas rumbo a San Isidro

Helen Bentancor

El lunes 7 de diciembre en horas de la mañana está pactada la salida del avión carguero a Ezeiza con la delegación de Maroñas para tomar parte del Carlos Pellegrini G1 y la Copa de Plata del sábado 12. Camadigato, Olympic Olympic, Copy Link, Palma del Cielo, Taj Mahal Girl que se hospedarán en el recinto que asigne el hipódromo o y Patriotica que va a lo de Pablo Falero preparan las visas.