Copy Link y Palma del Cielo, el uno-dos-tres de haras y entrenador y el viaje encaminado a San Isidro

El resultado del clásico Storace del pasado domingo dejó pensando en el uno, dos, tres del haras Cuatro Cabezas junto al doloreño Facundo Santesteban.

Todo tiene su historia e inicios. El haras adquirió en la vecina orilla a la madre de Copy Link, Copipaste que llegó a Uruguay con su cría al pie a finales del año 2022 grávida de Pneumatic. Luego de ellos Eagle la sirvió en 2023 y 2024. Palma del Cielo y Bonita Johana fueron adquiridas para correr y luego pasar a ser parte del plantel de madres del haras, tras ello compraron a la madre de Palma del Cielo para seguir la linea.

La historia sigue ya que ambas yeguas preparan papeles para viajar a San Isidro y ser parte de la Copa de Plata el sábado 12 de diciembre en grama sobre 2000 metros.

Cuarenta y cinco carreras marca el menú del fin de semana hípico que inicia el viernes en el Real de San Carlos de Colonia con diez competencias, incluye el Preferencial Selección que se corre a las 14:00 y el especial Jockey Club que tiene toque de campana a las 14:30 en prueba sobre 13 cuadras a gatera llena.

Maroñas completa una larga jornada con 10 carreras de condición, inicia a las 16:15 y cierra a las 20:45.

El limítrofe también organiza 10 pruebas desde las 14:00 a 18:30 y presenta de base el Intendencia de Canelones sobre dos kilómetros que abre gateras a las 16:30 horas.

El domingo todo cierra desde las 13:00, a las 15:30 se corre el Asamblea a las 15:30 con 5 potrancas en gateras, el cierre está pactado a las 20:00 horas.

Forever Young, un crack que se despide

Su entrenador Yoshito Yahagi explicó que tanto el propietario Susumu Fujita como el equipo de trabajo desean ofrecer a los aficionados japoneses la oportunidad de despedir en directo a uno de los caballos más importantes de su generación, si se recupera corre el 29 de diciembre.

Abu Dhabi con actividad de jueves

Durante la jornada de hoy habrá carreras de entrenamiento en Meydan mientras que este jueves la actividad se traslada a Abu Dhabi que tiene carreras de árabes y pura sangre, en la 6ta corre Masubi y en la de cierre la dupla Cintra - Olascoaga presentan a 4 de sus pupilos.

Mano a mano de Bruno con Facundo

No es normal que en una carrera de 2000 metros en grama para potrancas y yeguas de 4 años y más edad anoten solo dos entrenadores. Es la 5ta del viernes, 7 pupilas de Facundo Santesteban y dos de Bruno Firmino se verán las caras en una carrera poco usual en Maroñas.

