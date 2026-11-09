Petkovic es el ganador del Gran Premio Nacional de Maroñas y se consagra como crack de generación

Petkovic se consagró como el mejor potrillo nacido en 2023 al obtener el Gran Premio Nacional G2 de forma neta, clara para derrotar por cuatro cuerpos a International Star estampando 2’ 35”08 en el teletimer y se queda con el récord de distancia.

El defensor de las sedas Forli presentaba una cartilla envidiable con figuraciones en las pruebas clásicas, fuer segundo en la Polla y tercero en el Jockey Club, en la víspera obtuvo la carrera que le da título de crack de la generación nacida en 2023.

Jose Da Silva tuvo una destacada conducción ya que dejó al representado por Bruno Firmino en una cómoda tercera posición para ir a buscar la carrera en pleno codo mientras Es Patriarca y Abrileño Fever venían moviendo la carrera desde apertura de gateras.

Según Da Silva “en los 1000 finales me di cuenta que el caballo definía, cuando lo puse a correr salió firme, estoy muy contento. Cuando subía al podio me dijeron que habíamos ganado en tiempo récord, le agrega algo al triunfo” finalizó diciendo el jockey de Mato Grosso que es el jinete más ganador estelar del año.

La carrera tuvo parciales severos, Es Patriarca y Abrileño Fever movieron los relojes, pasaron 800 en 48”58 y 1’13”70, a partir del codo quedaron a merced del ganador que pasó para llegar con buenas ventajas al disco.

Fue segundo International Star, quedó tercero Abrileño Fever a cuerpo y tres cuartos, llegó cuarto Uno Macho cerrando el semáforo Es Patriarca.

Helen Bentancor

En el Carlos Pellegrini fue amplio triunfo de Olympic Olympic que llegó al disco con varios cuerpos delante de Stenkevjczuk que aventajó por el pescuezo a Galikovic que vino detrás del puntero pero no pudo acortar en la recta, cerraron las chapas Native Extreme y Joy From Eden. El defensor del Regina sacó boleto para viajar al Carlos Pellegrini en San Isidro.

Helen Bentancor

El triunfo de Copy Link dejó bien en claro las palabras de su entrenador en la previa de la carrera, Facundo Santesteban dijo que la defensora de La Lata fue el ejemplar que mas evolucionó en su stud, lo reconfirmó al obtener el clásico Storace por tres cuerpos y medio para alegría del Cuatro Cabezas que completó la trifecta, junto a Santesteban con Palma del Cielo y Bonita Johana. En muy buenos 2’08”67 Copy Link dejó en claro su evolución. Tras el triunfo las conexiones de la ganadora piensan en grande, la Copa de Plata en la jornada del Pellegrini en la vecina orilla.