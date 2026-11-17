Con varios cambios debido a que el domingo, por elecciones en el BPS, Maroñas entrega doble reunión con base en el clásico Argentina para potrillos sobre 15 cuadras con un lote que promete y que tiene visa al Gran Premio pedro Piñeyrua G3 del próximo Mitin de Reyes.

No es casualidad que varios de los ganadores de esta prueba han logrado la milla del 6 de enero y con los nombres que veremos en gateras ya se puede adelantar que los que definan serán grandes animadores el miércoles 6 de enero del próximo año.

Dream Time, Missing Ave, Noccioli D’Italia, Paper Boy, Porteño Hat, Fast Train, Gratus, Podeounaopode y Rally Now conforman el plantel de nueve que irán por la chapa más alta del semáforo de las carrera más destacada del fin de semana.

En el hipódromo Las Piedras se destaca el Preferencial Julio Sosa sobre 1500 metros que es base de la jornada, tuvo buena anotación con buenos ejemplares que ocuparán gateras.

De empalizada del boquerón hacia afuera largan Blowin Inthe Wind, Marino Afortunado, Old Wine, Silver Stone, True Lover, Empiric Candy, Hugandhi, Quilero, Versalles, cerrando la lista Zamorano.

Helen Bentancor

El fin de semana hípico quedó conformado con un total de 19 carreras a partir de 268 inscriptos en Maroñas que corre viernes y lunes mientras que en Las Piedras se conformaron ocho carreras a partir de 130 inscriptos en la jornada sabatina. El jueves 26 corre Florida que ofrece nueve carreras, este viernes 20 Melo llenó también 9 carreras que van en la previa del Jerárquico.

Hoy se firman montas y se conforman los horarios de las cinco reuniones en un fin de semana atípico que va de viernes a jueves y sin carreras el domingo.

Son tres los jinetes que están a pie

Nicol Romero y Nostradamus - Premio Handicap Especial Enrique Guillemette, 7 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20230507, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Son tres los jinetes de a pie en Maroñas, Luis Cáceres se recupera de su clavícula, tiene para un par de semanas de recuperación.

Diogo González sigue internado por su caída en la mañana de vareo, espera su evolución a quietud por su costilla, se estima una semana de internación para recibir el alta.

Los responsables del Joaquín, Rocío y Nicolás informaron que Nicol Romero (foto) tuvo también fractura de costilla. Pronta recuperación para los tres.

Viajan seis ejemplares de Maroñas

Estefanía Leal

A la fecha son seis los ejemplares que estarían viajando desde Maroñas al hipódomo de San Isidro para competir en el Mitin del 12 de diciembre.

Desde los establos del entrenador Facundo Santesteban Camadigato viaja a competir en el Carlos Pellegrini G1 mientras que las yeguas Copy Link, Palma del Cielo y Taj Mahal Girl van por la Copa de Plata G1 junto a Patriotica del equipo Cintra.

El amplio ganador Pellegrini local, Olympic Olympic, completa la lista de viajeros con miras al Gran Premio Carlos Pellegrini G1. Se ultiman detalles para los respectivos viajes vía aérea para los seis ejemplares.