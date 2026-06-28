Blowin Inthe Wind fue el primer ganador de la Campeones Classic en el hipódromo Las Piedras

En la nueva jornada de Campeones en el hipódromo Las Piedras se disputaron seis clásicos, tres para la generación actual y tres para los mayores con una bolsa de premios inferior a los de la Serie que nació en Maroñas hace 19 años ya que estas carrera tenían restricciones en cuanto a los ejemplares – nacidos en al país – que podían anotar y correr.

En la prueba principal fue uno – dos de la familia Marrero ya que con una espectacular conducción de José María Silva el ganador de la Polla pedrense Blowin Inthe Wind derrotó en el mismo disco a su compañero de techo Zelenski por la cabeza para darle a los pedrenses las dos chapas mas altas del marcador de la Classic. Tal lo había adelantado María Ximena Marrero en declaraciones al programa Mundo Turf de la Sport 890 que anotan para competir y ganar se dieron el gusto de llevarse un tercio de la jornada, se corrieron 15 y se llevaron cinco incluyendo este clásico y el Distaff que obtuvieron con una Madrugada Mía a las órdenes de Edison “Rufito” Rosas que estuvo a punto del doblete en la Classic con un potrillo que, también lo anunciaba la entrenadora, tiene su carácter y que si sabíamos de un psicólogo equino tenía con en el hijo de Vineyard Haven la primera consulta. El defensor de las sedas Jorge y Martín fue el ganador del Gran Premio Nacional de Las Piedras para luego no repetir ni en Las Piedras ni Maroñas pero fue el mismo del Derby en este primer Classic canario.

Maroñas

Blowin Inthe Wind pasó por primera vez el disco en extrema retaguardia mientras El Fari junto a Zelenski movían los relojes, en plena bajada y pegado a los palos el defensor de las sedas Bemmy aceleró el paso para entrar a la recta cerca de los punteros, en los 250 Zelenski parecía que no definía y El Fari se mantenía, Silva buscó al suyo, Moura no la daba por perdida con el de Esperanza y como que “Rufito” perdía pie, de 100 a la raya Zelenski iguala a El Fari pero no puede con Blowin Inthe Wind que los derrota por la cabeza para alegría del Bemmy, Zelenski puso todo pero no pudo mientras El Fari quedó tercero a cuerpo y cuarto, a cuatro cuerpos llegó el ganador del Batalla de Las Piedras Scope Ph delante de Heracliodeoro que cerró el semáforo.

En el Juvenile Sprint fue amplio triunfo de Ahora Firmo que demostró todo su potencial a lo largo de los 1200 metros, detuvo relojes en 1’ 12”77 con la familia Piriz en cuida y guía con sedas Deloscinco, en el Fillies el triunfo fue para Super Hada con Héctor Lazo, con Los Patriotas derrotó a Pluralista Cause en 1’ 34”23 presentada por Sergio Dorneles, en versión machos el Juvenile tuvo en Glorioso Fever a su ganador, doblete para Jorge Avelino Píriz con guía de Federico, fue escolta Algoritmo C en 1’ 33”64. En el Distaff subió de distancia y al podio Madrugada Mia, la del La Cresta de la Ola batió a la favorita Toda Suerte y al cierre fue podio para Lemon Chill que se llevó el Sprint en 1’ 20”58 para alegría del Una Quiniela Pedrito.