Ultra Rayo y Rally Now fueron los ganadores de los clásicos de la generación 2023 en Maroñas

A pesar de volver a tener problemas de tránsito la buena de Ultra Rayo se llevó el clásico Pacheco al superar a Helenita por tres cuartos de cuerpo en 1´26”32. La defensora del Hs. Phillipson vino detrás de las punteras, cuando Helenita y La Patriada fueron en busca de la victoria Yair Pereira armó a la pupila de Facundo Santesteban para llevarse el segundo clásico de su campaña. Helenita volvió a ser la de su primera campaña y fue escolta, llegó tercera La Patriada a medio largo dejando cuarta a U Sunrise.

Ignacio Sánchez

Acto seguido se disputó el Pacheco en donde Rally Now y Plano de Voo se corrieron un mano a mano desde apertura de gateras, tomaron amplias ventajas en severos parciales para entrar a los últimos 400 tras pasar en 45”91 las primeras ocho cuadras. Desde el fondo no se acercó nadie, el de Los Trico al cuidado de Facundo Santesteban (en doblete estelar domingo) contó con los oficios de Cristian Moreno que se llevó el primer clásico de su campaña. Fue escolta a dos largos y cuarto en valiosos 1’ 23”83, fue tercero Ramirito llegando cuarto Abrumado Zun.

En el Suprema Corte, Grandinata y Albion se corrieron una carrera aparte, tomaron varios de ventaja para entrar a la recta con ventajas quedando a merced, primero de Tasty K y luego de Brillantina que a la postre ganó la última prueba clásica del día. En 1’32”03 la de L. Mesa le tiro el pescuezo a Tasty K, tercera Grandinata y cuarta Albion.

Ignacio Sánchez

En el Especial fue victoria de Timbalero con gran faena de E. Acosta. El del Tinto Celeste, uno de los top - weight de la carrera vino pegado a la empalizada sin dejar levantar vuelo a los punteros, cuando "Nano" Acosta lo decidió el de Santesteban dominó para llegar al espejo con claras ventas en buen registro de agujas.