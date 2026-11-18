La cancha principal del Carrasco Lawn Tennis vivió anoche una espectacular jornada que hizo recordar a los mejores tiempos de Pablo Cuevas. Pero el protagonista fue Franco Roncadelli, el uruguayo de 26 años que en su estreno en el Challenger de Montevideo tras haber sido finalista el domingo en Lima, venció nada menos que al chileno Tomás Barrios Vera, número 154 del ranking mundial de la ATP.

El montevideano que ocupa el puesto 261 de la clasificación, se despachó con un claro y contundente 6-3 y 6-3 en un partido que duró una hora y 52 minutos.

Con el aliento del público uruguayo y con un espectacular nivel de tenis, Roncadelli trabajó y mucho una primera manga muy peleada que la encaminó tras ponerse 5-2 arriba y sentenciar el set en una hora y dos minutos de juego.

Ya en la segunda manga, el uruguayo volvió a demostrar que está atravesando un muy buen momento y repitió marcador con un trámite bastante similar al del primer set para liquidar a su rival en 50’ y quedarse con un verdadero triunfazo.

Ahora, el uruguayo jugará los octavos de final frente a Juan Manuel La Serna, que superó a Francisco Comesaña por 6-4, 3-6 y 6-1.

En lo que tiene que ver con la presencia de los otros créditos uruguayos en el torneo, el sanducero Federico Aguilar Cardozo perdió con el portugués Henrique Rocha (cuarto favorito al título de campeón) en cifras de 6-4 y 6-3, mientras que su hermano Joaquín Aguilar Cardozo —que viene teniendo la mejor temporada de su carrera hasta el momento— cayó con el español Carlos Sánchez Jover por 4-6, 7-6 (7) y 6-2 en un partidazo.

Como dato a destacar, el certamen tuvo ayer la baja del argentino Camilo Ugo Carabelli, quien no disputó su partido ante el brasileño Felipe Meligeni Alves, quien había ingresado desde la fase clasificatoria.

En lugar de Carabelli, la organización anunció que ingresó al Challenger otro norteño, Pedro Boscardin Dias, quien cayó ante Meligeni Alves en cifras de 6-4 y 6-3 en la primera ronda.

El Uruguay Open vivirá hoy una nueva jornada y las entradas para el torneo están a la venta a través de Abitab.

Se abren los octavos de final

Este miércoles será turno de que tres uruguayos salgan a escena en el cuadro de dobles, que comenzará no antes de las 13:30 con la participación de Francisco Llanes. El uruguayo que quedó eliminado en la Qualy de singles hará dupla con el argentino Santiago de la Fuente enfrentando a una pareja de brasileños: Bruno Oliveira y Natan Rodrigues. En la cancha 1 jugará Federico Aguilar Cardozo haciendo dupla con el argentino Juan Manuel La Serna, también frente a una pareja brasileña, la de Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernández. Por su parte, Ignacio Carou jugará con el boliviano Boris Arias, ante los argentinos Genaro Olivieri y Nicolás Hollender. En singles destaca el partido entre Olivieri y Tristan Boyer.