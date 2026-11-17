El Uruguay Open perdió a una raqueta celeste más, la única que podía acceder al cuadro principal desde la Qualy.

Francisco Llanes, que dejó una muy buena impresión en la última ventana de Copa Davis y que el domingo había superado en sets corridas al brasileño Bruno Fernández, fue superado por el español Carlos Sánchez Jover, por 6-7 (3-7), 6-1 y 6-2.

La caída del Toto se suma a las de Tomás Zurmendi, Thiago Estramil e Ignacio Carou, por lo que ahora en el singles quedan en competencia los tres que habían ingresado al cuadro principal, que saldrán todos a escena entre la mañana y la tarde de hoy.

Federico Aguilar Cardozo será el primer en salir a escena jugando ante el portugués Henrique Rocha, el preclasificado 4 del torneo, en el segundo turno de la cancha central del Carrasco Lawn Tenis. Jugará a continuación del debut del favorito, el argentino Camilo Ugo Carabelli, que enfrentará al brasileño Felipe Meligeni Alves, que llega desde la Qualy, a las 13:30 horas.

No antes de las 18:00, Joaquín Aguilar Cardozo tendrá la chance de vengar al Toto Llanes, cuando enfrenta a quien lo dejó por el camino en la Qualy, Sánchez Jover.

La jornada de cancha central la cerrará Franco Roncadelli, que enfrentará al chileno Tomás Barrios Vera, no antes de las 20:00.

El cuadro principal largó en la jornada de ayer y ya tuvo la eliminación del tercer preclasificado, el boliviano Hugo Dellien, a manos del estadounidense Tristan Boyer, por 6-4, 1-6 y 6-3.

El cruce entre peruanos se lo quedó Gonzalo Bueno Rodríguez, que venció 6-4, 2-6 y 6-4 a Juan Pablo Varillas.

A última hora fue el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida quien festejó el pasaje a la segunda ronda, luego de despachar al chileno Nicolás Jarry en sets corridos, por 6-4 y 6-4.

La jornada de hoy tendrá destacados partidos también en la cancha 1, donde el brasileño Thiago Seyboth Wild, segundo preclasificado, va a enfrentar al argentino proveniente de la Qualy, Nicolás Kicker. También habrá cruce entre argentinos a última hora, con Juan Manuel La Serna frente a Francisco Comesaña.

