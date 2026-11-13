Carrasco Lawn Tennis: el histórico club que recibe al Uruguay Open y las características que lo distinguen

Si hay algo que llama y mucho la atención a la hora de asistir al Uruguay Open es su casa: el Carrasco Lawn Tennis. Las instalaciones, el trato, la calidez y la recepción de toda la gente del club hacen que el torneo sea uno de los preferidos de muchos tenistas que llegan a Montevideo y, sea cual sea el resultado, se van con toda la intención y las ganas de regresar.

Y eso, en gran parte, es gracias a un club que trabaja y mucho para que nadie la pase mal durante toda la semana de competencias.

En tal sentido, desde la institución fundada el 9 de enero de 1943 contaron a Ovación cómo se aprontan para recibir este torneo: “Es un evento que todos en nuestra casa queremos muchísimo y que nos llena de alegría poder realizar. Tal vez por esa razón todos los funcionarios ponen espontáneamente lo mejor de sí para que salga muy bien, como ha ocurrido siempre. Durante los días del torneo se vive un clima especial: jugadores que uno acostumbra ver por televisión entrenan en nuestras canchas y circulan por el club como un socio más. Los food trucks, la música en vivo y los entretenimientos que se han ido sumando generan una atmósfera de fiesta. Y para quienes disfrutamos del tenis, poder ver partidos de este nivel tan de cerca es un verdadero privilegio”, dijo Marcos Valdés Herrera, presidente del Carrasco Lawn Tennis.

La placa de fundación del Carrasco Lawn Tennis. Foto: Leonardo Mainé.

La tranquilidad de un club social se ve alterada durante una semana pero eso no cambia el espíritu ya que ser la casa del Uruguay Open es motivo de orgullo para la institución ubicada en el corazón del Parque Dr. Julio César Grauert, en Carrasco.

“Para nuestro Club, ser sede del Uruguay Open es motivo de orgullo y también una gran responsabilidad”, explicó Valdés Herrera para luego agregar: “Este torneo forma parte de la historia y de la identidad del club. Lo vimos nacer en 1998 y lo acompañamos en su crecimiento hasta consolidarse como uno de los torneos Challenger más importantes de Sudamérica, que este año llega a su edición número 25. Ese camino no hubiera sido posible sin el trabajo de Diego Pérez y su equipo, a quienes queremos agradecer especialmente”.

Una de las canchas del Carrasco Lawn Tennis. Foto: Leonardo Mainé.

Ser anfitrión también representa desafíos y el Carrasco Lawn Tennis tiene sus objetivos de cara al Uruguay Open: “Desde hace muchos apuntamos a la excelencia en todas las actividades y servicios que ofrecemos a los socios. Si bien hay 86 actividades, el tenis es nuestro principal deporte y es por eso que creemos que ser sede de un torneo de este nivel es parte de esa excelencia que pretendemos ofrecer. Además, disfrutamos mucho abriendo las puertas de nuestra casa para que la conozcan quienes vienen al torneo, que compartan con nosotros una semana de muy buen tenis y el ambiente que se vive en esos días”.