La edición 25 del Uruguay Open tuvo su lanzamiento: cuándo se juega, dónde verlo y el dato particular

El Uruguay Open tuvo este martes el lanzamiento del torneo que se jugará desde el domingo 15 al domingo 22 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis, donde se podrá ver un gran nivel de tenis en esta categoría con premios y puntos importantes para el ranking mundial de la ATP.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes en la barbacoa del Carrasco Lawn Tennis con la presencia de autoridades del deporte y la organización del torneo, se dieron a conocer varios detalles importantes.

Como dato particular, el certamen tendrá la presencia de tres tenistas ubicados en el Top 100 del ranking mundial como los argentinos Camilo Ugo Carabelli —, actual 65 del mundo— y Román Andrés Burruchaga —puesto 79—, y el portugués Henrique Rocha, quien al momento de inscribirse estaba en la posición 99 y ahora ocupa el puesto 111.

“Lo que hay por detrás del tenis son valores que quedan para el resto de la vida, por eso en un mercado tan chico, haber logrado lo que lograron Diego Pérez y el Carrasco Lawn Tennis con el Uruguay Open es inspirar a que mucha más gente se sume, se motive, sigua jugando y disfrute”, dijo en conferencia Martín Hughes, presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis.

Diego Pérez, director del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, Eleonora Navatta, Directora de la Secretaria de Deportes de la Intendencia de Montevideo, apuntó a “consolidar a Montevideo como capital deportiva en Sudamérica”. “Nuestra ciudad tiene las condiciones para poder ser una capital deportiva y para poder serlo, necesitamos este tipo de eventos y de torneos en la ciudad así que gracias a todos los involucrados que hacen que el Uruguay Open sea parte de la agenda que tiene Montevideo y con todo lo que Montevideo tiene para ofrecer a quienes nos vayan a visitar”.

Alejandro Pereda, director de la Secretaría Nacional del Deporte también dijo presente y expresó: “Es un evento que es de referencia regional y de alguna manera posiciona a Uruguay en la organización de eventos deportivos. No son muchas las disciplinas en las que Uruguay puede llegar a generar eventos de esta calidad. Pero no solo eso, es un evento que tiene una contraparte social muy importante que quiero destacar porque el Uruguay Open permite la iniciación al tenis a muchos niñas y niños de hogares del IANU llegando a la población que más dificultades tiene para llegar a estas disciplinas”.

También dijo presente el ministro de Turismo, Pablo Menoni, quien apuntó al trabajo de la organización y calificó como que “no es moco de pavo” (dicho típico y coloquial de los uruguayos) mantenerse durante tantos años. “Para el Ministerio de Turismo es un placer acompañar porque el Uruguay Open es un embajador de nuestro país”.

El presidente del Carrasco Lawn Tennis, Marcos Valdés Herrera, le dio la bienvenida una vez más a los presentes y contó: “Es un placer ser la casa del Uruguay Open, para nosotros recibir un torneo de este calibre es muy importante y todo el club aporta lo suyo para que todo salga bien”.

Lanzamiento de la edición 25 del Uruguay Open en el Carrasco Lawn Tennis. Foto: Leonardo Mainé.

Por último, Diego Pérez, director y organizador del Uruguay Open, recordó con emoción las primeras ediciones del certamen y agradeció a todas las marcas que apoyan esta iniciativa. Además resaltó la importancia de la televisación del certamen que será íntegra a través del streaming del circuito ATP Challenger Tour durante toda la semana y también mediante Disney+ desde cuartos de final hasta la final, es decir, la jornada de viernes, sábado y domingo.

“Durante 10 años fuimos parte de la Copa Ericsson durante cuatro años y durante seis fuimos parte del Circuito Petrobras. Eran eventos que eran bancados por empresas internacionales y el dinero venía de afuera. En el año 2010 nos dicen ‘este es el último año, se termina el circuito’. Ahí dijimos ¿qué hacemos? Entendimos que nos habíamos ganado un lugarcito y tomé la decisión de seguir, de jugárnosla y ahí tomamos la decisión de no ponerle copa y marca sino que optamos por ponerle Uruguay Open y acá estamos”, concluyó.

El Challenger de Montevideo repartirá 107.000 dólares en premios y además, le otorgará al campeón 75 puntos para el ranking mundial de la ATP.

Las entradas para el torneo que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre ya están a la venta a través de Abitab.