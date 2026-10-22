Tenis Para Todos presentó su decimocuarta temporada con la participación de niños de siete centros del INAU

Este jueves se realizó la presentación de la decimocuarta temporada de Tenis Para Todos que tuvo la participación de unos 200 niños, niños y adolescentes pertenecientes a siete centros de INAU, consolidando el programa de responsabilidad empresarial del Uruguay Open, torneo que llega a sus 25 ediciones esta temporada.

La propuesta tiene como objetivo acercar el tenis a diferentes instituciones y generar oportunidades de acceso a este deporte, promoviendo experiencias de aprendizaje, disfrute, integración y convivencia.

Durante el período comprendido entre mayo y fines de octubre, Tenis para Todos se desarrolló de manera muy positiva, logrando una excelente recepción por parte de los centros participantes, sus referentes y los niños, niñas y adolescentes que formaron parte de las actividades.

Los centros que participan en 2026 de Tenis Para Todos son Centro Juvenil Molino de Galgo, Club Resurrección, Club Los Caramelos, Amiclub, CINDIS, Club de Lourdes, Hogar Desafío y Centro Juvenil Bien al Sur.

Durante todo el año los niños y niñas que participan en las jornadas que se desarrollan en el Centro de Desarrollo del Tenis, Plaza de Deporte N°3 en el Parque Rodó, concurren los martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 15:00 bajo la coordinación de Lucrecia Acosta y los profesores Victoria Mariño, Federico Viera y Pedro Pereira.

Uno de los principales logros del programa fue la entrega de raquetas a algunas de las instituciones participantes. Este aporte permitió mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades y facilitó su acercamiento al tenis a quienes, en muchos casos, no habían tenido contacto previo con este deporte.

Niño golpea de drive una pelota en el evento de Tenis Para Todos. Foto: Ignacio Sánchez.

Asimismo, se obtuvo una red de tenis para el Centro Juvenil Molino de Galgo, ubicado en el barrio Unión. Este recurso representó un aporte significativo para que la institución pudiera continuar desarrollando actividades de tenis en su propio espacio.

También se gestionó la obtención de prendas de vestir destinadas a apoyar a los participantes y dar respuesta a algunas de las necesidades identificadas durante la implementación del programa.

Durante la presentación, Diego Pérez, director del Uruguay Open destacó el trabajo profesional del equipo técnico al frente del programa, así como la labor de los y las educadoras, que acompañan e incentivan a los participantes semana a semana y los acompañan a la Plaza de Deportes.

Niñas en el evento de Tenis Para Todos. Foto: Ignacio Sánchez.

“Tenis Para Todos es un programa que merece la pena de seguir llevándolo adelante. Nunca sabemos si de aquí saldrán grandes tenistas, pero tampoco ese es el fin, sino que vengan a divertirse y pasarla bien”, destacó el ex tenista.

“El deporte es una manera hermosa de construir identidad, de encontrar amigas y amigos y de vivir este mundo. Nos pone muy felices ver a tantos niños, niñas y adolescentes divirtiéndose y aprendiendo habilidades nuevas y desafiándose para ver hasta dónde pueden llegar. Ojalá aprendan a amar el deporte y que se extienda en el tiempo”, indicó Mauricio Fuentes, vicepresidente de INAU.

Daniel Leite, Gerente Nacional de la Secretaría Nacional de Deporte destacó tres verbos: “Agradecer, celebrar y apoyar. Que se pueda poner infraestructura pública para que este tipo de actividades sucedan es de celebrar, y tenemos que apoyar y agradecer a quienes llevan adelante este tipo de acciones. Es de destacar y agradecer que el Uruguay Open, un torneo importantísimo que lleva 25 ediciones, haya tomado la iniciativa hace tiempo ya de llevar adelante este tipo de acciones de responsabilidad social. Que Diego Pérez haya desarrollado este programa, no para tener una escuela de tenis, sino para brindar una aproximación al deporte, nos parece fundamental. Quienes participan están aprendiendo a convivir en paz y armonía a través del deporte”.