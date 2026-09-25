Tenis: el uruguayo Joaquín Aguilar lleva 25 partidos invicto y dio el golpe al vencer a Comesaña en Buenos Aires

El tenista uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo atraviesa quizás el mejor momento de su carrera. A los 21 años, lleva 25 partidos consecutivos sin conocer la derrota entre torneos ITF y Challenger y el pasado miércoles consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera: eliminó al argentino Francisco Comesaña, primer cabeza de serie del Challenger de Buenos Aires.

Aguilar Cardozo se impuso por 7-5, 6-7 (5-7) y 6-4 en un partido que se extendió durante más de tres horas en la cancha central del Racket Club. Comesaña, número 126 del ranking ATP y campeón defensor del torneo, era el máximo favorito del certamen.

El uruguayo llegó al cuadro principal desde la clasificación y su racha ya había comenzado antes de Buenos Aires. De hecho, para acceder al torneo también tuvo que superar dos partidos de qualy. En el primero derrotó a su hermano mellizo, Federico Aguilar Cardozo, por 6-4 y 7-5.

La seguidilla de Joaquín incluye cuatro títulos ITF conquistados durante esta temporada y ahora sumó una victoria de peso ante un jugador ubicado dentro del top 150 del mundo. Según los registros disponibles, en 2026 acumula 40 triunfos y apenas 11 derrotas.

El partido ante Comesaña fue una batalla. Aguilar Cardozo se quedó con el primer set por 7-5 y tuvo sus oportunidades para cerrarlo en dos mangas. En el segundo parcial llegó a sacar 5-4 y tuvo dos puntos de partido, pero el argentino logró recuperarse, llevó el set al tie-break y lo ganó 7-5.

En el tercero, Comesaña consiguió adelantarse y parecía encaminar el partido. Sin embargo, el uruguayo volvió a encontrar respuestas, recuperó el quiebre y llevó la definición hasta el 6-4 definitivo.

Aguilar Cardozo, que figura actualmente en el puesto 384 del ranking ATP, ganó así su cuarto partido consecutivo en el Challenger de Buenos Aires, contando los dos encuentros de la clasificación. Su próximo rival será el peruano Juan Pablo Varillas, número 196 del mundo, por los cuartos de final.

La particularidad de su presente no está solamente en los números. El uruguayo viene construyendo la racha en diferentes niveles del circuito y ahora consiguió trasladarla a un Challenger, categoría inmediatamente inferior a los torneos ATP.

Su historia reciente también tiene un componente familiar: en Buenos Aires dejó por el camino a su hermano mellizo Federico en la clasificación y, dos días después, eliminó a quizás el máximo favorito del torneo. Con 25 partidos consecutivos ganados y una plaza entre los ocho mejores del Challenger porteño, Joaquín Aguilar Cardozo atraviesa una semana que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.