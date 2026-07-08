El Carrasco Lawn Tenis sede del clasificatorio sudamericano para el IC Rod Laver Junior Challenge

El Carrasco Lawn Tennis recibirá el clasificatorio sudamericano para la IC Rod Laver Junior Challenge, un torneo Sub 16 por equipos que se disputa desde 2005, cada dos años.

El torneo se disputará del 13 al 16 de julio, de 10 a 16 horas, con participación de tenistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, que presentará dos equipos, en busca de un cupo para la final mundial, que se jugará el año que viene, con los otros cuatro campeones continentales y el anfitrión.

Marcelo Filippini capitaneará uno de los equipos celestes, el que tendrá en sus filas a Francisca Acosta, Malvina Gutiérrez, Facundo Barboza y Máximo Garrone, mientras que el segundo tendrá en sus filas a Emma Carbajal, Graciana Erhamendy, Thiago Estremil e Igor Clavero, a cargo de Roberto Pavesio como capitán.

Los enfrentamientos entre equipos constarán de cuatro partidos de singles —dos masculinos y dos femeninos—, dos partidos de dobles —uno femenino y uno masculino— y si la serie termina empatada, un encuentro de dobles mixtos determinará al ganador.

Habrá dos grupos donde los equipos jugarán todos contra todos y los ganadores de ambos disputarán la final en el último día de competencia.

Además el martes 14 habrá una clínica a cargo de los jugadores para la Escuela Euskadi N° 267.

El sudamericano será el primer clasificatorio continental en disputarse. A fin de este mes Europa conocerá su representante en el torneo jugado en Copenhague, Dinamarca. Estados Unidos recibirá el de Norteamérica en Washington, sobre mediados de octubre, mientras que el de Asia y Oceanía se disputará a fines de enero del año que viene, con Japón como anfitrión. Aún no se han confirmado los detalles del clasificatorio africano.

El equipo de Argentina fue el ganador del último clasificatorio sudamericano y fue subcampeón en la final mundial, donde España se consagró en Barcelona, por encima además de Italia, India y Sudáfrica.

Uruguay disputó las finales en 2018 y también supo alcanzar el podio en Tokyo, Japón, terminando por detrás de Estados Unidos e Italia.