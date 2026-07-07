Novak Djokovic jugará una semifinal soñada ante Jannik Sinner en Wimbledon; Gauff y Muchova también avanzaron

En un partido épico que superó las cinco horas, el serbio Novak Djokovic consiguió la victoria sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer puesto del ranking ATP, por 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7) y 7-6(10/4) . El serbio alcanzó su decimoquinta semifinal en Wimbledon y la octava consecutiva, por lo que enfrentará en semifinales a Jannik Sinner, vigente campeón y número uno del mundo.

El siete veces campeón del torneo londinense sufrió para imponerse al canadiense que mantuvo siempre el pulso y aguantó al ganador de 24 Grand Slam en un duelo que, a partir del tercer set, se disputó con el techo cerrado y estuvo bajo amenazas de suspensión por el toque de queda tradicional en Wimbledon.

El serbio jugó su partido número 50 a cinco sets en Grand Slam, la mayor cantidad para cualquier jugador en la Era Abierta. Asimismo, consiguió su victoria 107 en el torneo londinense y se instaló en la semifinal que jugará contra el actual campeón, el italiano Jannik Sinner.

Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró el pase a semifinales del torneo londinense, en el que busca su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff (74 del ranking) por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3. El italiano, en su camino hacia el quinto Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros, se medirá en semifinales contra el serbio Novak Djokovic.

El encuentro entre ambos será el próximo viernes 10 a partir de las 09:30 de la mañana uruguaya en busca de la clasificación a la final. Los participantes de la otra semifinal se conocerán mañana cuando terminen los duelos entre Taylor Fritz vs. Alexander Zverev (10:10) y Flavio Cobolli vs. Arthur Fery (10:40).

Coco Gauff y Karolina Muchova ocupan el vacío que dejaron las candidatas

Coco Gauff, séptima en el ranking mundial WTA, ganó en tres sets el duelo entre estadounidenses contra Jessica Pegula con una remontada 4-6, 6-3 y 6-3. El triunfo la lleva a su primera semifinal de Wimbledon.

La norteamericana de 21 años se enfrentará en la próxima ronda a la checa Karolina Muchova, después de imponerse por cuarta vez en nueve encuentros a su compatriota. El partido duró una hora con 48 minutos y representó un gran logro para Gauff que ahora ya llegó al menos a semifinales en cada uno de los diferentes torneos de Grand Slam.

Por su parte, la checa Karolina Muchova venció a la japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, por 7-6 (7/4) y 6-4, y también alcanzó por primera vez las semifinales de Wimbledon que disputará, justamente ante Gauff.

La checa, que ascenderá al sexto puesto del ranking WTA, el mejor de su carrera, acabó con el encuentro en una hora y 42 minutos para sellar su pase a la quinta semifinal de un Grand Slam en su carrera, la primera desde el Abierto de Estados Unidos de 2024.

Muchova, que consiguió su novena victoria consecutiva, todas en hierba, ha jugado siete veces contra Gauff. Solo pudo ganar uno de los encuentros contra la estadounidense y seis cayeron del lado de la norteamericana. Sin embargo, el partido más reciente entre ambas fue para la checa, este año en Stuttgart. Nunca han jugado en hierba.