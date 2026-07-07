El Dubai Racing Club ha anunciado una alianza internacional histórica con la casa de remates Fasig - Tipton

El Dubai Racing Club ha anunciado una alianza internacional histórica con Fasig-Tipton, la principal casa de subastas de caballos pura sangre de Norteamérica.

Esta unión reúne a dos de las organizaciones más influyentes del deporte para fortalecer la colaboración internacional y crear nuevas oportunidades para propietarios, entrenadores y criadores en toda la industria hípica mundial. Gracias a esta asociación estratégica, Fasig-Tipton reforzará su presencia durante el Dubai Racing Carnival 2026-2027 en el hipódromo de Meydan.

Ambas organizaciones colaborarán para fomentar una mayor participación internacional, facilitar el traslado de caballos de élite entre las principales jurisdicciones hípicas y fortalecer aún más el ecosistema global del purasangre. Unidas por un vínculo común con Dubái y un compromiso con la excelencia, esta alianza representa un paso importante para consolidar la posición de Dubái como centro mundial de las carreras de purasangres.

Al conectar a una de las empresas líderes en la venta de caballos de carreras con una de las temporadas hípicas más destacadas a nivel internacional, la colaboración abrirá nuevas vías para que propietarios y entrenadores estadounidenses compitan en Dubái, al tiempo que ofrecerá a los profesionales radicados en los Emiratos Árabes Unidos un mayor acceso a las subastas de caballos más prestigiosas de Norteamérica.

Su Excelencia Ali Al Ali, director ejecutivo y miembro de la junta directiva del Dubai Racing Club, declaró: «Esta alianza crea un puente más sólido entre dos de los mercados hípicos más importantes del mundo. Ofrece a nuestros propietarios y entrenadores una mayor visibilidad de los mejores caballos de Norteamérica y, al mismo tiempo, brinda a los ejemplares vendidos por Fasig-Tipton una vía aún más clara para competir en uno de los escenarios internacionales más importantes del deporte, a través del Dubai Racing Carnival y la Dubai World Cup». «A medida que crece la participación internacional, nuestro objetivo sigue siendo crear oportunidades significativas que refuercen la posición de Dubái como un destino donde se reúnen para competir los mejores caballos, propietarios y entrenadores del mundo».

Liesl King Dubai Racing Club

Fundada en 1898, Fasig-Tipton es la empresa de subastas de caballos purasangre más antigua de Norteamérica y ha sido responsable de la venta de muchos de los caballos de carreras y reproductores más destacados de este deporte. Esta alianza se basa en una relación ya exitosa; ejemplares vendidos por Fasig-Tipton han cosechado triunfos notables recientemente en Meydan, incluidos Banishing, ganador del Godolphin Mile (Grupo 2) en 2026, y Mendelssohn Bay, ganador del Firebreak Stakes (Grupo 3) en 2026. "La competición internacional se ha convertido en la norma en las carreras de purasangres, y Dubái se ha consolidado firmemente como uno de los grandes centros hípicos del mundo", declaró Boyd Browning, presidente de Fasig-Tipton. "Estamos encantados de establecer esta colaboración con el Dubai Racing Club mientras continuamos expandiendo nuestra presencia en la región y fortaleciendo nuestros vínculos con propietarios, criadores y profesionales del sector que se han convertido en una parte fundamental de nuestra industria.

Esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos socios a nuestra emblemática subasta Saratoga Sale, que tendrá lugar el próximo mes, los días 10 y 11 de agosto". La colaboración comenzará de inmediato; el Dubai Racing Club estará representado en la prestigiosa subasta Saratoga Select Sale de Fasig-Tipton este mes de agosto, marcando el inicio de varias iniciativas conjuntas previstas para la próxima temporada. Este anuncio forma parte de la estrategia continua del Dubai Racing Club para fomentar la participación internacional en el Dubai Racing Carnival, evento que la temporada pasada contó con la presencia de 47 entrenadores internacionales y 130 caballos entrenados en el extranjero, registrando ganadores de cinco países diferentes: la cifra más alta en la historia del evento.

Esta alianza representa otro hito importante en el compromiso constante del Dubai Racing Club de fortalecer las relaciones hípicas internacionales y potenciar el atractivo global tanto del Dubai Racing Carnival como de la Dubai World Cup.

Para más información, visite dubairacingclub.com.