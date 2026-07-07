Los velocistas en grama son base del clásico Francisco Etcheverry Vidal en el hipódromo de Maroñas

Tras el cierre del semestre con los clásicos Criterium y festejos de reapertura de Maroñas la apuesta promedio por carrera de la última jornada de junio fue de 914 mil pesos, Maroñas repitió en este primer fin de semana de julio con 938 mil de promedio.

Se suma a Las Piedras que en la jornada sabatina apostó por 647 por competencia quedando el pasado sábado segundo en el ranking del año tras la jornada del 18 de mayo.

Estos dos promedios marcan tendencia y los indicadores del por que el promedio esta al alza podrían apuntar a la reducción de la quita a ganador, recordemos que Las Piedras lleva 4 meses de un 18% de retención a la apuesta a ganador (era del 28%) y Maroñas inició en junio como así también, no menos importante, al juego que entra del exterior. Son indicadores.

Sumaron en ambos domingos en Maroñas los pozos de trifecta, del domingo 28 de junio que vino de Carrera en Fortuna que aportó 380 mil pesos y el pozo trepó al millón de pesos y Pick 4 del domingo pasado que de 300 mil llegó a 710 mil pesos. La jugada no tuvo aciertos y el burrero ya sueña con las carreras que integraran el próximo Pick con suculento pozo que se irá a más del doble superando el millón y medio de pesos en total. Todo aporta a la suba de los bettings. Buena nueva y al que apunte al Pick, éxitos.

La retención del 18% a ganador en ambos hipódromos continúa, fortuna en carrera acumula hasta la fiesta de las Pollas en Maroñas.

Fin de semana largo para fino paladar burrero

Con cinco reuniones de jueves a domingo, la actividad hípica da inicio en el Parque Irineo Leguisamo de Florida que entrega reunión de jueves con nueve carreras con muy buena cantidad de anotados. Las Piedras armó programa de nueve carreras a partir de 155 inscriptos sin prueba preferencial.

La sabatina da inicio en Melo que conformó programa con siete carreras, en Maroñas tendremos 19 carreras a partir de 265 inscriptos, ocho de ellas en la sabatina luego de Melo.

El domingo se corren 11, va de base un atractivo Francisco Etcheverry sobre 12 cuadras en pista de grama en donde prometen ocupar gateras nueve ejemplares.

Completa el handicap Colombia sobre 2000 metros en arena donde hay 10 anotados.

Grandinata se va a descansar dos meses

Después de su último triunfo estelar la excelente Grandinata viaja a descansar por espacio de dos meses. Tras ello la del Cabaña el Indio regresará al box del establo de Sergio Dorneles con la mira en el Sprint de Campeones II.

Maroñas

Native Extreme: pasto y arena

Tras sus claros triunfos en los clásicos Las Piedras en arena e Invasor en grama con Jose Da Silva queda en sus conexiones saber por donde seguirá la campaña del defensor de las sedas Los Mareados con dos chances claras: Ramírez o Pellegrini de San Isidro. El tiempo lo dirá.

Ignacio Sánchez

Estadística, ventaja de Pablo Rodríguez

La tabla al domingo 5 de julio:

1° Pablo Rodríguez 57

2° Vagner Leal 51

3° Jose L. Da Silva 40

4° Waldemar Maciel 36

5° Héctor F. Lazo 30

6° Cristian Moreno 27

7° Javier E. Pérez 23

8° Yair E. Pereira 22

8° Diogo N. González 22

L' intrigatore ganó su segundo clásico en Maroñas de la mano de Pablo Rodríguez y Germán González.

Camila García de regreso a Maroñas

Tras debutar en el Real de San Carlos de Colonia en 2023, viajar a Dubai para trabajar en el establo de Antonio Cintra y Julio Olascoaga y radicada hace un tiempo en Colonia regresa a trabajar en las mañanas de vareo en Maroñas la jocketa Camila García que tiene 6 triunfos de SINT.