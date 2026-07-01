Serena Williams vuelve a Wimbledon a sus 44 años: "La suerte no tiene nada que ver con esto"

La estadounidense Serena Williams volvió a competir en Wimbledon tras 1.396 días sin jugar en individuales, cuando enfrentó a la australiana Maya Joint en el Court Central. Su regreso representó una gran expectativa e incertidumbre sobre su nivel físico actual a los 44 años, pero que para la propia ex número uno del mundo ya es un logro en sí mismo por el significado deportivo y personal.

Williams, siete veces campeona del torneo londinense, reapareció luego de una etapa en la que se alejó del circuito, fue madre por segunda vez y desarrolló proyectos fuera del tenis. Aun así, decidió aceptar una invitación especial para disputar el Grand Slam sobre césped.

“La suerte no tiene nada que ver con esto, porque estuve tantas, tantas horas, innumerables horas en la cancha trabajando para mi único momento en la vida, sin saber cuándo vendría", afirmó la estadounidense, al destacar el esfuerzo detrás de su retorno.

La exlíder del ranking aseguró que la transición fue más natural de lo esperado: “Ha sido una readaptación muy fácil. Estoy de vuelta en la casa en la que me quedé durante varios años. No es nada demasiado nuevo y al mismo tiempo lo es todo”, señaló en una entrevista televisiva. Para Williams, el objetivo inmediato no pasa por los resultados sino que “el éxito es simplemente salir a la cancha”.

El precio del abono entre 2021 y 2025 alcanzó las 80.000 libras. Toby Melville

El reencuentro de las hermanas Williams en el torneo de dobles

Junto a su hermana Venus Williams, Serena dominó el certamen durante casi dos décadas. Entre el 2000 y 2016, al menos una de las hermanas estuvo presente en la mayoría de las finales individuales. Serena ganó siete títulos, mientras que Venus conquistó cinco. Además, juntas lograron seis coronas en dobles.

La organización decidió otorgarle una wildcard, una invitación reservada para figuras destacadas y con orgullo Serena Williams acotó: “Puedo nombrar a un puñado de personas que han recibido esta oportunidad. Yo soy una de ellas”.

TOBY MELVILLE

La estadounidense reconoció que dudó antes de aceptar la participación de Wimbledon 2026, pero sabía que era una oportunidad única considerando su edad. En esta edición también volverá a competir en dobles junto a su hermana, reeditando una de las asociaciones más exitosas del tenis femenino.

La exigencia física a los 44 años

El regreso de Williams generó interrogantes sobre su capacidad para competir al máximo nivel, especialmente frente a rivales mucho más jóvenes y en partidos largos.

La griega Maria Sakkari consideró que su nivel técnico sigue intacto: “No tengo dudas de que su juego y sus golpes están bien. Son limpios, como siempre”, afirmó.

Desde el circuito masculino, Novak Djokovic elogió su compromiso, comprendiendo lo que implica seguir compitiendo a esta edad: “La vi en el gimnasio más que cuando estaba en su mejor momento. Eso demuestra que quiere que esto funcione de la mejor manera posible”, sostuvo.

Independientemente de su derrota frente a Maya Joint, la presencia de Williams vuelve a colocarla en el centro de la escena del tenis mundial. Su figura trasciende lo deportivo: “Ha creado algo histórico en su carrera”, concluyó Djokovic.