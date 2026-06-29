Por dónde ver Wimbledon 2026: comenzó el Grand Slam con Sinner como favorito y el regreso de Serena Williams

El césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club vuelve a convertirse en el escenario del torneo más prestigioso del tenis. Este lunes 29 de junio comenzó Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada, con un cuadro repleto de figuras y varias historias que prometen captar la atención desde el primer día. En Uruguay, toda la actividad puede seguirse en vivo por ESPN y Disney+, que transmitirán los principales encuentros desde las distintas canchas del tradicional certamen londinense.

El gran favorito en el cuadro masculino será el italiano Jannik Sinner, actual campeón del torneo. El número uno del mundo intentará defender el título conseguida el año pasado, aunque llega con algunas dudas tras una sorpresiva eliminación en la segunda ronda de Roland Garros, donde dejó escapar una ventaja de dos sets frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo. Además, las altas temperaturas que atraviesa Londres durante los últimos días representan un desafío extra para todos los jugadores.

La principal ausencia será la del español Carlos Alcaraz. El bicampeón de Wimbledon decidió renunciar a la gira sobre césped debido a una lesión en la muñeca, dejando el camino mucho más despejado para Sinner en la lucha por el título.

Otro de los grandes atractivos será Novak Djokovic. A sus 39 años, el serbio buscará conquistar el vigesimoquinto Grand Slam de su carrera y sumar un octavo título en Wimbledon. El experimentado tenista aseguró que llega mejor preparado físicamente que a Roland Garros.

Latinoamérica también tendrá motivos para ilusionarse. El argentino Francisco Cerúndolo llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras conquistar el ATP de Queen’s, uno de los torneos de preparación más importantes sobre césped. Su estreno será frente al español Jaume Munar, con la expectativa de confirmar el gran nivel mostrado durante las últimas semanas.

En el cuadro femenino, la gran noticia pasa por el regreso de Serena Williams. La estadounidense, de 44 años, volverá a disputar un torneo individual de Grand Slam por primera vez desde el US Open de 2022. Ganadora de siete títulos en Wimbledon y dueña de 23 trofeos de Grand Slam, también jugará el torneo de dobles junto a su hermana Venus.

Entre las máximas candidatas al título aparecen la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y Elena Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022. Sabalenka intentará conquistar por primera vez el torneo londinense, mientras que Rybakina buscará recuperar el título y, además, tendrá la oportunidad de arrebatarle el primer puesto del ranking mundial.

Con figuras consagradas, jóvenes estrellas y el regreso de una de las máximas leyendas del deporte, Wimbledon 2026 vuelve a reunir todos los ingredientes para ofrecer dos semanas de tenis de primer nivel.