George Russell ganó el GP de Austria, desplazó a Hamilton del segundo lugar y le mete presión a Antonelli

El inglés George Russell de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria. Con esta victoria, recuperó el segundo puesto del campeonato por detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

Russell, de 28 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda del año- al imponerse en una reñida carrera por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del otro Mercedes, el de su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y ganador de cinco carreras al hilo durante el actual campeonato, que también subió al podio en la tercera posición general.

"Esta victoria la voy a disfrutar mucho, porque hubo mucho trabajo detrás de ella", comentó Russell. "Siempre intentas ir al límite, porque tanto Antonelli como Verstappen, que rodaban justo detrás de mí eran muy rápidos. Pero el equipo ejecutó el plan a la perfección", sentenció.

Posiciones del Gran Premio de Austria 2026. Gráfico: Sofascore

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que perdió el segundo puesto del mundial en favor de Russell, quien ahora se encuentra a cuarenta puntos de los 171 con los que comanda Antonelli.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) se retiró en el comienzo de la carrera.

Culminado el Gran Premio de Austria, el campeoanto de constructores sigue con Mercedes a la cabeza con un total de 302 puntos. El segundo lugar lo ocupa Ferrari , 98 unidades por detrás de Mercedes y con un total de 204 puntos, mientras que el podio lo cierra McLaren con 159.

Campeonato constructores tras Gran Premio de Austria 2026. Gráfico: Sofascore

Por otra parte, el campeonato de pilotos sigue bajo el liderazgo del italiano Kimi Antonelli con un total de 171 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo y ganador del GP de Austria, George Rusell con 131 unidades. El podio lo completa Lewis Hamilton de Ferrari, quien viene de consagrarse en el gran premio de Cataluña el pasado 14 de junio, con un acumulado de 125 puntos.

Cierran el ranking de los cinco mejores posicionados Oscar Piastri de McLaren con 80 y Charles Leclerc también de Ferrari con 79.

La siguiente prueba, el Gran Premio de Gran Bretaña, se disputará en el circuito de Silverstone (Inglaterra), con formato sprint, el próximo fin de semana.

Con información de EFE