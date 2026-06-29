Jannik Sinner sufrió para avanzar en Wimbledon y Sabalenka volvió al triunfo con un sólido debut en Londres

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, debutó en el torneo con una sufrida victoria en cinco sets, tras ir abajo en el marcador, ante el serbio Miomir Kecmanovic -número 50 del ranking-.

Sinner tuvo que dar vuelta el resultado, tras ir perdiendo por dos sets a uno. El italiano necesitó 3 horas y 29 minutos para imponerse en una complicada primera ronda que terminó ganando por 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 y 6-3.

En su intento por conquistar un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su eliminación prematura en la segunda ronda de Roland Garros, Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al portugués Nuno Borges (48 del ranking), que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (191) en tres sets.

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev, número 9 del mundo, ejerció su papel como favorito y derrotó al croata Marin Cilic por 6-1, 6-2 y 6-4. Mientras que Novak Djokovic, actual número 7 del ranking ATP, venció al chino Wu Yibing por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4. En la próxima ronda deberá enfrentarse al griego Stefanos Tsitsipas que se encuentra en el puesto 87 a nivel mundial.

Las sorpresas de la jornada las protagonizaron el ruso Roman Safiullin, que eliminó a su compatriota Andrey Rublev (6-4, (6)6-7, 3-6, 6-3 y 7-6 (12), y el polaco Hubert Hurkacz, que derrotó al noruego Casper Ruud por 6-4, 6-2 y 7-6(7).

Mañana el tercer tenista mejor posicionado del ranking ATP y reciente campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, se enfrentará en primera ronda al belga Alexander Blockx no antes de las 10:40 de Uruguay.

Wimbledon femenino: Andreeva, Gauff y Sabalenka avanzaron a siguiente ronda

La rusa Mirra Andreeva, reciente campeona de Roland Garros, y la estadounidense Coco Gauff, número 7 del mundo de la WTA, comenzaron con paso firme el torneo de Wimbledon, después de derrotar a la polaca Magda Linette y a la alemana Tamara Korpatsch, respectivamente.

La rusa número 5 del mundo resultó victoriosa con un contundente 7-5 y 6-4, y se medirá a la checa Barbora Krejcikova.

Por otra parte, tras dos duras derrotas en las últimas semanas, la número uno actual del tenis femenino, Aryna Sabalenka, volvió a ganar este lunes tras vencer en primera ronda a la serbia Teodora Kostovic (184 del ranking), por 6-2 y 6-3.

La bielorrusa, de 28 años, llegó a Londres en busca de ganar confianza tras dos dolorosas derrotas este año en Roland Garros y en Berlín, cayendo en cuartos de final de ambos torneos y perdiendo el tercer set por un contundente 6-0, tanto en Francia como en Alemania.

El comienzo en Wimbledon la ilusiona: "Para ser el primer partido, me sentí bastante bien. Me doy un ocho sobre diez", declaró Sabalenka que en la segunda ronda se enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler (57ª del ranking).

Uno de los grandes momentos del torneo se dará mañana cuando a las 12:20 del mediodía, la estadounidense Serena Williams enfrente a Maya Joint en su retorno al tenis femenino con 44 años.

Con información de AFP