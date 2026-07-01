Sinner y Djokovic avanzaron en Wimbledon: Sabalenka sigue firme y cayó la actual campeona de Roland Garros

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Wimbledon, se clasificó para la tercera ronda del torneo londinense al derrotar este miércoles al portugués Nuno Borges (48 del ranking) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Tras un debut complicado en primera ronda frente al serbio Miomir Kecmanovic (50º), al que ganó en cinco sets, el italiano de 24 años tuvo que volver a esforzarse para superar al portugués, que lo llevó al tie-break en dos ocasiones. En su búsqueda de segundo título consecutivo en Wimbledon, Sinner se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ranking).

El serbio Novak Djokovic, número ocho a nivel mundial y segundo tenista con más títulos de Wimbledon obtenidos en su carrera (7), también avanzó a la próxima ronda. En esta ocasión, se impuso ante el griego Stéfanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 y 6-2.

Por su parte, el canadiense que ocupa el cuarto puesto en el ranking ATP, Felix Auger-Aliassime, venció al croata Dino Prižmić por 7-6 (7/2), 6-3 y 7-5, mientras que el ruso Daniil Medvedev, número 9 del mundo se impuso ante el español Dani Mérida por 6-3, 3-6, 7-5 y 6-2.

Wimbledon femenino: Sabalenka sigue avanzando y la actual campeona de Roland Garros se quedó afuera

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se clasificó este miércoles para tercera ronda tras derrotar a la estadounidense McCartney Kessler, 57 del ranking, por 6-1 y 7-6 (11/9) .

La cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, que ha alcanzado los cuartos de final en sus últimas 14 participaciones en dichos torneos, jugará en dieciseisavos de final de Wimbledon frente a la letona Jelena Ostapenko, que ocupa el puesto 31 en el ranking mundial.

"Mi rival me puso a prueba y estoy muy feliz de haber superado el examen", añadió la bielorrusa. Sabalenka nunca ha conquistado Wimbledon y cayó en semifinales en sus tres últimas participaciones en el torneo.

La bielorrusa podría ser superada en este torneo como número uno del ranking por su inmediata perseguidora, la kazaja Elena Rybakina, dependiendo de la actuación de cada una.

A su vez, la actual campeona de Roland Garros en junio de 2026, Mirra Andreeva fue eliminada precozmente de la competencia. La rusa de solo 19 años que además ocupa el puesto número cinco del mundo cayó ante la checa Barbora Krejčíková por 6-4, 5-7 y 6-4.

Jessica Pegula, la estadounidense número 4 del ranking WTA también se impuso por 7-6 (8/6) y 6-1 a la española Sara Sorribes Tormo.

Participación de sudamericanos en Wimbledon

Argentina se despidió este miércoles de la competición de individuales en el torneo londinense de Wimbledon con la eliminación en segunda ronda de Solana Sierra, quien se quedó en el camino ante la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking mundial.

Era la única argentina, entre los once representantes de las pruebas femeninas y masculinas, que había alcanzado la segunda ronda, y fue una buena contrincante para Gauff, pero acabó perdiendo por 6-3, 3-6 y 7-6 (9/7).

Por otro lado, el tenista brasileño João Fonseca, número 27 del ranking ATP y cuartofinalista este año en Roland Garros, avanzó este miércoles a tercera ronda de Wimbledon por segundo año consecutivo. Fonseca se impuso al neerlandés Jesper de Jong, 73 del ranking mundial en tres sets, por 6-1, 7-5 y 6-4, en 2 horas y 20 minutos.

Con información de AFP