Bobby Bonilla Day: por qué un exjugador de béisbol sigue cobrando US$ 1,19 millones cada 1º de julio

El exjugador de béisbol Bobby Bonilla recibe más de US$ 1,19 millones cada 1° de julio por parte de los New York Mets, pese a no jugar en el equipo desde 1999, gracias a un acuerdo de pago diferido firmado en 2000 que se extiende hasta 2035 y que transformó una deuda inicial en uno de los contratos más singulares de la historia de la MLB.

El origen del acuerdo se remonta a la rescisión de su contrato. En lugar de pagarle de inmediato los US$ 5,9 millones que le adeudaban, la franquicia negoció un esquema a largo plazo con el agente del jugador.

Según detalló ESPN, ambas partes acordaron diferir el pago con un interés anual del 8 %.

De esta forma, Bonilla comenzó a cobrar en 2011 una suma anual fija de US$ 1.193.248, que continuará recibiendo hasta el año 2035.

En total, el exbeisbolista de 63 años terminará percibiendo cerca de US$ 30 millones, una cifra muy superior al monto original que se le debía al momento de su salida del equipo.

El origen del acuerdo

El recorrido que derivó en este contrato comenzó en 1997, cuando Bonilla firmó con los Florida Marlins por US$ 23,3 millones. Ese mismo año integró el equipo campeón de la Serie Mundial.

Posteriormente fue transferido a los Los Angeles Dodgers en 1998 y luego a los Mets en 1999, donde tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado: bateó apenas .160 en 60 juegos.

Tras esa temporada, el club decidió liberarlo y negociar el pago pendiente. La decisión de diferir el dinero estuvo influida por el contexto financiero del equipo, que en ese momento tenía inversiones vinculadas al esquema de Bernie Madoff y proyectaba altos rendimientos.

Ese cálculo terminó siendo erróneo, pero el acuerdo ya estaba firmado y se convirtió en un caso emblemático dentro del deporte profesional.

Bobby Bonilla Day: el fenómeno que se repite cada 1° de julio

El singular contrato dio origen al llamado “Bobby Bonilla Day”, una fecha que cada año genera repercusión entre aficionados y medios cuando el exjugador recibe su pago.

Bobby Bonilla. Foto: X/@nut_history.

El propio Bonilla ha reconocido que recibe numerosos mensajes en esa jornada, que se transformó en una curiosidad dentro del deporte estadounidense.

Incluso el propietario de los New York Mets, Steve Cohen, impulsó la idea de celebrar el día de forma oficial, incluyendo la posibilidad de realizar un evento en el Citi Field con un cheque simbólico gigante.

Más allá de este acuerdo, Bonilla tuvo una extensa carrera en las Grandes Ligas. Disputó 2.113 juegos entre 1986 y 2001, con un promedio de bateo de .279 y 287 jonrones.

Fue seleccionado seis veces para el All-Star y tuvo sus mejores temporadas con los Pittsburgh Pirates, donde entre 1987 y 1991 promedió 23 jonrones y 97 carreras impulsadas por año.

Contratos diferidos en la MLB más allá de Bobby Bonilla

El caso de Bobby Bonilla no es único en el béisbol. Otros jugadores también mantienen acuerdos de pagos diferidos en la MLB que se extienden años después de su retiro.

El exlanzador Bret Saberhagen, también vinculado a los Mets, cobra US$ 250.000 anuales desde 2004 durante un período de 25 años.

Varios exjugadores de la MLB siguen cobrando millones de dólares por año debido a contratos diferidos. Foto: Archivo El País

Por su parte, Chris Davis, expelotero de los Baltimore Orioles, percibirá un total de US$ 59 millones hasta 2037, con distintos montos escalonados según el año.

También figuran acuerdos como el de Manny Ramírez, quien recibió US$ 24,2 millones de los Boston Red Sox hasta este año, y el del lanzador Max Scherzer, con pagos garantizados por US$ 105 millones hasta 2028.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.