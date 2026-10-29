El Uruguay Open tiene definida la lista de ingresos directos al torneo con tres Top 100 y campeones recientes

El Uruguay Open se prepara para una edición más que especial ya que será la número 25 y en tal sentido, la organización definió en las últimas horas la lista de ingresos directos al Challenger de Montevideo que se disputará desde el domingo 15 al 22 de noviembre en las canchas del Carrasco Lawn Tennis.

Tres tenistas que actualmente están en el Top 100 del ranking mundial de la ATP y nueve que figuran entre los mejores 150 marcan una lista de ingresos al cuadro final en una nómina que también combina excampeones y finalistas, con revelaciones de la temporada y jugadores con mucha experiencia y triunfos durante su carrera.

Los jugadores que hoy aparecen en el Top 100 son el argentino Camilo Ugo Carabelli, semifinalista del ATP 500 de Río de Janeiro en 2025 que llegó a ser 43 del mundo, su compatriota Román Andrés Burruchaga, quien esta temporada llegó a la final del ATP de Houston, ganó el Challenger de San Pablo además de alcanzar la final del de Rosario y ser 56 del mundo en mayo, y el portugués Henrique Rocha, reciente campeón del Challenger de Porto que previamente en esta temporada se consagró ganador de los de torneos de Perugia y Brasilia, además de finalista en Santiago de Chile.

Entre los campeones que regresan en este 2026 al Carrasco Lawn Tennis Club para tomar parte de la edición 25 del Uruguay Open figuran el estadounidense Tristan Boyer, ganador en 2024 ante el boliviano Hugo Dellien, triunfador en 2021.

Pero también hay otros nombres que generan mucha atracción como los de Thiago Seyboth Wild, el brasileño que le ganó a Daniil Medvedev en Roland Garros, Francisco Comesaña, que eliminó a Andrey Rublev en Wimbledon y Juan Pablo Varillas, que llegó a octavos de final en Roland Garros.

Román Andrés Burruchaga, el tenista que volverá a jugar el Uruguay Open en Montevideo. Foto: Prensa Uruguay Open.

Además, regresa a Montevideo el italiano Marco Cecchinato, exnúmero 16 del mundo, semifinalista de Roland Garros y finalista este año del Challenger de Milán.

Por otra parte, destacan en la ronda clasificatoria las presencias del argentino Genaro Olivieri, campeón en 2022, y del brasileño Thiago Monteiro, campeón en 2013 y finalista 10 años más tarde.

También estarán presentes Franco Roncadelli y Joaquín Aguilar Cardozo, los dos mejores jugadores locales que están disfrutando de la mejor temporada de sus carreras.

Cabe recordar que la edición 25 del Uruguay Open se disputará entre el 15 y 22 de noviembre en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club, y promete ser una fiesta para celebrar la vigencia del torneo más antiguo de Latinoamérica y “uno de los preferidos de jugadores y aficionados” según manifestaron desde la organización a Ovación.

Las entradas para poder disfrutar de este evento internacional que además de tenis promete muchos atractivos más como food trucks, DJs y música en vivo, ya se encuentran a la venta a través de Abitab.