Treinta y Tres se incorporó a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo: "Queremos ser un ejemplo a seguir"

Treinta y Tres busca proyectarse más allá de las fronteras uruguayas a través del deporte. El departamento se incorporó a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, una iniciativa que reúne a 34 ciudades de distintos países América Latina y que procura convertir la organización de competencias y encuentros deportivos en una herramienta de desarrollo económico y turístico.

La incorporación abre la posibilidad de establecer vínculos con otros destinos, compartir experiencias y trabajar para atraer eventos capaces de movilizar visitantes y generar actividad en distintos sectores de la economía local. La apuesta fue destacada por el director de la red, el ingeniero Andrés Sarmiento, durante una visita al departamento, en la que recorrió el polo deportivo junto al intendente Mario Silvera, integrantes del gobierno departamental y deportistas locales.

“Queremos transformar a Treinta y Tres en un ejemplo a seguir no solamente en Uruguay, sino también en América Latina”, afirmó Sarmiento, quien valoró el compromiso de las autoridades locales y consideró que el departamento reúne condiciones para desarrollar el turismo deportivo.

Andrés Sarmiento y Mario Silvera recorren las instalaciones: Treinta y Tres se incorporó a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo.

El deporte como motor de desarrollo económico y social

Para el intendente Mario Silvera, la incorporación a la red representa una oportunidad para potenciar el trabajo que el departamento viene realizando en materia de infraestructura deportiva y, al mismo tiempo, generar beneficios que trasciendan la actividad física y la competencia.

“Apostamos al deporte como vehículo, como un instrumento para elevar la calidad de vida de nuestra gente, y al turismo deportivo como otro factor para el desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestro departamento”, expresó.

Silvera señaló que la infraestructura disponible puede adquirir una dimensión mayor cuando se combina con la organización de competencias y encuentros capaces de convocar a participantes de otras localidades. Como ejemplo, mencionó los Juegos Deportivos Departamentales, que movilizaron a personas de distintos puntos del departamento y de zonas vecinas.

Ese tipo de actividades, sostuvo, genera movimiento para la ciudad y repercute en diferentes rubros. La llegada de deportistas, delegaciones y acompañantes puede traducirse en mayor demanda para los servicios turísticos y otros sectores vinculados a la actividad económica.

En esa línea, Sarmiento explicó que el turismo deportivo no se limita a la práctica de una disciplina ni a la realización de actividades recreativas. El objetivo es promover eventos que atraigan visitantes, impulsen el consumo y abran oportunidades para quienes ofrecen servicios turísticos.

“El turismo deportivo no es solamente un discurso, sino que es un compromiso con el territorio”, afirmó el director de la red. Para sostener ese desarrollo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades, los prestadores turísticos y los demás actores de cada comunidad.

Andrés Sarmiento junto a Mario Silvera: Treinta y Tres se incorporó a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo

Una red para generar alianzas, atraer eventos e impulsar al departamento

La Red Latinoamericana de Turismo Deportivo reúne ciudades de países como Chile, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Cuba y Panamá. A partir de su incorporación, Treinta y Tres podrá conocer iniciativas desarrolladas en otros territorios, establecer contactos y explorar proyectos que contribuyan a posicionarlo como destino para competencias y encuentros deportivos.

Según Sarmiento, la red está dispuesta a acompañar al gobierno departamental en ese proceso. La intención es que la integración no quede únicamente en una declaración institucional, sino que permita avanzar en líneas de trabajo que puedan traducirse en oportunidades concretas para el departamento. “Creemos firmemente que Treinta y Tres puede dar una muy grata sorpresa a nivel internacional”, aseguró.

La proyección deportiva, de acuerdo con Silvera, no depende solamente de la infraestructura que el departamento ha desarrollado y pretende continuar ampliando. También se apoya en las características de su población y en la capacidad de recibir a quienes llegan desde otros lugares.

“Treinta y Tres tiene algo más allá de su gran infraestructura deportiva, que la tiene porque la hemos construido y la seguiremos construyendo, pero también algo muy importante, que es la calidez y la hospitalidad de nuestra población”, manifestó el intendente.

Polo deportivo: Treinta y Tres se incorporó a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo.

El próximo paso: el Congreso Latinoamericano de Turismo Deportivo

Como parte de este acercamiento, Sarmiento invitó formalmente a Silvera a participar en la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Turismo Deportivo, prevista para noviembre de 2026 en Santa Marta, Colombia.

El encuentro reunirá a representantes de distintos territorios y buscará facilitar el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y la definición de líneas de trabajo para 2027. Para Treinta y Tres, será una oportunidad de presentar sus características, dar a conocer su infraestructura y establecer contactos con otras ciudades que trabajan en el desarrollo de esta modalidad turística.

“Será un honor para nosotros formar parte del próximo Congreso Latinoamericano de Turismo Deportivo”, expresó Silvera al valorar la invitación.

La incorporación a la red abre así una nueva vía para promover al departamento fuera de Uruguay. El desafío será transformar los vínculos y las oportunidades de intercambio en iniciativas que atraigan competencias, encuentros y visitantes, con un impacto que alcance tanto al deporte como a la actividad económica local.