Old Girls venció a Náutico, ganó la Copa de Oro y habrá Finalísima para conocer al campeón del Uruguayo de hockey

Old Girls sabía que no tenía otra opción que el triunfo si quería mantener las chances de quedarse con el título de la temporada del Campeonato Uruguayo de hockey femenino sobre césped y lo logró por 2-1. Fue ante Náutico que, por el contrario, se iba a coronar como el mejor del año en caso de ganar.

Paulina Fresnedo y Paula Pérez configuraron la victoria de las azulgranas, más allá del descuento conseguido por Manuela Vidal sobre el cierre del partido.

De esta manera Old Girls estiró la definición porque obligó a que haya un partido más a disputarse el próximo fin de semana y en el que no habrá ningún tipo de ventajas: el equipo que se quede con el triunfo, será el campeón.

Cabe recordar que el triunfo obtenido por Old Girls en la pasada jornada le valió quedarse con el trofeo de campeón de la Copa de Oro y un envión muy importante pensando en lo que será la finalísima del sábado próximo, donde una institución será la mejor del año.

Al término del partido, una de las que se expresó fue Paulina Fresnedo y afirmó: "Era algo que veníamos queriendo hace mucho que de a poquito en el año fuimos alcanzando y más que contentas de poder estar en la segunda instancia de la semana que viene, vamos por más y por el Uruguayo".

En diálogo con COU TV, la jugadora de Old Girls agregó: "Siempre es lindo llegar a estas instancias y más con este club, vamos a prepara lo que se viene como preparamos el partido de hoy. Estoy muy orgullosa de todo el equipo y haber llegado con los goles de toda la temporada hasta acá. Espero poder seguir sumando al equipo".

Paula Pérez, su compañera, aseguró: "Todo es felicidad, estamos muy contentas. Vinimos a buscar la victoria y la logramos. Sabíamos que iba a ser complicado pero era el primer paso porque ahora vamos a buscar el campeonato anual y el primer paso era este playoff".

A primera hora se disputó además el partido por el tercer puesto de la Copa de Oro donde Carrasco Polo, de atrás, se quedó con la victoria por 3-1 ante Old Christians. Si bien Milagros Seigal había puesta en ventaja a su equipo, los tantos de Sol Amadeo, Agustina Domingo y Kaisuami Dall'Orso dieron vuelta el marcador.