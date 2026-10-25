Uruguayo de Clubes de rugby: tras la última fecha quedaron definidos los semifinalistas de la Copa de Oro

El Torneo Clausura del Uruguayo de Clubes de rugby tuvo en la jornada de este sábado su última fecha, lo que terminó de definir los cuatro equipos que irán por el título del segundo torneo corto y que podría valer un cupo en la definición del Campeonato Uruguayo al cierre de la temporada.

En la última jornada, Old Boys se impuso ante Old Christians por 20-15 en una nueva edición del clásico en lo que fue el plato fuerte de la actividad. A su vez, Lobos venció Ceibos por 42-26, MVD Cricket le ganó 40-17 a Champagnat, Los Cuervos vencieron de forma abultada por 89-21 a PSG, Carrasco Polo se impuso ante Seminario por 38-20 y Trébol también le ganó de manera contundente 55-19 a Círculo de Tenis.

De esta forma quedaron conformadas las semifinales de la Copa de Oro, que enfrentarán a Old Boys con Carrasco Polo -al finalizar líder y cuarto respectivamente en la tabla de posiciones-, mientras que el otro cruce será el que tenga cara a cara a Old Christians con Los Cuervos, al ser segundo y tercero.

Las semifinales se disputarán el próximo sábado 31 de octubre, mientras que los ganadores disputarán la final que está fijada para el sábado 14 de noviembre. Si ambos ganan podría repetirse la final del Torneo Apertura que tuvo cara a cara a Old Boys con Old Christians y donde los azules se impusieron 16-14.

🔀 Cruces confirmados 🔎



Los que irán por el Torneo Clausura y la Copa Perifar. #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/ez4gzJB9Zl — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) October 24, 2026

Cabe recordar que el campeón enfrentará a Old Christians, que ganó el Apertura, el próximo 21 de noviembre si es que hay un campeón del Clausura distinto. Si los azules repiten, no habrá final ya que se coronarán como campeones absolutos de la temporada 2026 sin la necesidad de una final.

A su vez, por las respectivas posiciones en la tabla de posiciones del Top 12, quedó definido que Lobos-Trébol y MVD Cricket-Champagnat disputarán la Copa de Plata, mientras que la de bronce cruzará a Ceibos-Círculo de Tenis y PSG-Seminario.