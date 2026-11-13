Los importantes premios del Uruguay Open: el dinero que reparte el torneo y los puntos para el ranking ATP

Cuando un tenista se anota en un torneo o muestra intenciones de participar, los premios y puntos que reparte ese certamen son aspectos importantes que pasan a jugar un papel clave a la hora de tomar esa decisión. La locación es otro punto que juega su rol y el Uruguay Open reúne muchas características interesantes para varios competidores del circuito Challenger.

De hecho, no es novedad que una vez que un tenista dice presente por primera vez en Montevideo, cuando se va, lo hace con la intención de volver sin importar el resultado obtenido. Y ese es uno de los premios mayores de la organización a cargo de Diego Pérez, un extenista que conoce al pie de la letra lo que necesita cada competidor para pasarla bien en un torneo de esta disciplina.

Es por eso que con el paso de los años, el Uruguay Open ha ido mejorando la experiencia de cada uno de sus participantes, pero también de los acompañantes porque ya se transformó en un evento que engloba deporte, entretenimiento y turismo.

Desde lo deportivo y económico, el Challenger de Montevideo repartirá en su edición número 25 un total de 107.000 dólares en premios.

El campeón de individuales del Uruguay Open se llevará U$S 17.000 dólares, mientras que el finalista U$S 9.600. Para los semifinalistas hay un premio de U$S 5.500, al tiempo que los que accedan a cuartos de final ganarán U$S 3.095 y los que estén en octavos U$S 1.740.

En dobles, la pareja campeona tendrá un premio de U$S 4.980 dólares entre los dos, la finalista se llevará U$S 2.880 y los semifinalistas U$S 1.730.

En lo que respecta a los puntos para el ranking mundial de la ATP, el campeón de individuales obtendrá 75 puntos al igual que cada jugador que integre la pareja de dobles que gane el título.

El finalista del Challenger de Montevideo en singles sumará 44 puntos para la clasificación mundial, mientras que los semifinalistas ganarán 22 y los que jueguen cuartos de final, 12. En dobles, los tenistas finalistas sumarán 50, los semifinalistas 30 y los que disputen cuartos de final 16.

Lanzamiento de la edición 25 del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

¿Dónde comprar las entradas para el Uruguay Open?

La edición número 25 del Uruguay Open que se llevará a cabo del domingo 15 al 21 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo ya tiene las entradas a la venta y se pueden comprar a través de Abitab. Los precios de las entradas tienen un costo de $ 700 pesos las generales, mientras que con tarjetas VISA o Master de Scotia hay 2x1 a $ 350 pesos. El domingo 15 de noviembre, día de la clasificación, el ingreso a las canchas será gratuito.

¿Por dónde ver en vivo la edición 25 del Uruguay Open?

La edición número 25 del Uruguay Open se podrá ver en el streaming del circuito ATP Challenger Tour durante toda la semana de competencias y también mediante la señal de Disney+ durante las jornadas de viernes con los cuartos de final, sábado con las semifinales y domingo con la final por el título.

Las atracciones del Uruguay Open en el Carrasco Lawn Tennis

Además de los partidos de tenis el público podrá disfrutar de una fan zone, activaciones de sponsors, food trucks y música. “El Uruguay Open no es solo un torneo de tenis, es venir, ver tenis, por supuesto, pero también ver música en vivo, DJ’s, comer y tomar algo rico y disfrutar”, dijo su director Diego Pérez.