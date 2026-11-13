Créditos celestes del Uruguay Open: quiénes juegan, cómo llegan y un repaso histórico con Pablo Cuevas a la cabeza

La historia de los jugadores uruguayos en el Challenger de Montevideo es extensa y muy rica, a tal punto de que Pablo Cuevas, con tres títulos, es hasta ahora el tenista más ganador de este certamen.

Pero antes del salteño también hubo otros hechos importantes a destacar en los 19 celestes que han disputado el Uruguay Open a lo largo de sus 25 ediciones.

Los primeros tenistas locales en ser parte del torneo fueron Federico Dondo, Marcos Cabrera, Marcelo Filippini y Alberto Brause en 1998.

Y luego de la presencia de Alejandro Olivera en 1999, año en el que además repitieron Filippini y Dondo, en el año 2000 llegó la primera victoria de un tenista uruguayo en el cuadro principal del certamen de individuales. Fue el salteño Marcelo Barboza, quien derrotó al argentino Sebastián Prieto 6-3, 1-6 y 7-5.

La lista de presencias locales la continuaron Martín Villarrubí, Marcel Felder, Pablo Cuevas, Ariel Behar, Rodrigo Senattore, Santiago Maresca, Martín Cuevas, Darío Acosta, Rodrigo Arús, Francisco Llanes, Franco Roncadelli, Ignacio Carou y Joaquín Aguilar.

Pablo Cuevas, el campeón del Uruguay Open en 2012. Foto: Uruguay Open.

Son 19 los créditos locales que han disputado el Uruguay Open siendo Cuevas -además del más ganador con esos tres títulos de 2009, 2014 y 2017- el de más presencias con 12 participaciones.

Y de cara a la edición 25 del Challenger de Montevideo, los créditos uruguayos serán tres: Franco Roncadelli (26 años), Francisco Llanes (24) y Joaquín Aguilar (21).

Francisco Llanes participando en una edición anterior del Uruguay Open. Foto: Uruguay Open.

La particularidad es que los tres llegan en un gran año y quieren aprovechar esa wilcard de la organización para jugar en su casa y ante su gente el Uruguay Open.

Toto Llanes, que defendió a Uruguay en los Juegos Odesur, sigue en Estados Unidos y volverá a Montevideo para tener su cuarta presencia en el Uruguay Open.

Roncadelli, por su parte, jugará por séptima vez este certamen y llega con su mejor ranking ya que se ubica en el 258 de la ATP luego de haber ganado este año el Challenger de Santos que fue el primer título de su carrera en esta categoría. Además, fue finalista en Asunción y Córdoba.

Franco Roncadelli participando de una edición del Uruguay Open. Foto: Uruguay Open.

Aguilar también es otro de los que llega en gran momento. Está en el 288 del ranking tras comenzar el año en el 596. Alcanzó su primera final en el Challenger y tuvo una impresionante racha de 25 partidos sin perder.