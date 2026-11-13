Diego Pérez: la increíble hostoria de cómo nació el Uruguay Open, los obstáculos que superó y su gran desafío

Diego Pérez es uno de los tenistas más reconocidos de nuestro país y como jugador recolectó miles de experiencias que luego las volcó tras su retiro en la organización de torneos. Así nació el Uruguay Open, el Challenger de Montevideo que no para de crecer y que además, celebra su edición 25.

En 1997, un viaje en ómnibus a Porto Alegre lo hizo conocer al CEO de una prestigiosa empresa. Lo convenció para que viniera a Uruguay, le mostró Montevideo y Punta del Este y un año después, comenzó a disputarse en el Carrasco Lawn Tennis la Copa Ericsson. Así empezó todo.

El certamen mutó y tras cuatro años, Ericsson se bajó. Apareció la Copa Petrobras desde 2005 a 2010 y en 2011, el Challenger pasó a tener su nombre actual: Uruguay Open. Sobre cómo sostener un torneo internacional, los desafíos económicos y lo que será una edición especial, Diego Pérez habló con Ovación en la previa a la semana del año que más disfruta.

¿Cómo surgió la idea de hacer un torneo de tenis internacional en Montevideo?

En 1997 arrancó un circuito latinoamericano que se llamaba Copa Ericsson con seis, siete etapas y Uruguay no fue elegido. Ese año se disputaban las etapas y al final un Master que no puntuaba para el ranking ATP y que se iba a jugar en Porto Alegre. A cinco días del torneo me llaman desde la organización y me dicen ‘¿Diego vos sos muy amigo de Alex Corretja no?’. Les respondí que sí. Era martes y me dicen: ‘Lo queremos el sábado acá’ (risas). Pero estábamos en el final de la temporada y el tipo estaba en España descansando. Lo llamo y me dice que no. Ahí le dije ‘loco te van a pagar un fangote de guita, vení, jugás dos partidos y te vas’. Lo convencí y se vino.

¿Te fuiste con él a Porto Alegre?

Claro. También tenía que ir yo porque tenía una comisión por llevarlo. Me fui en un TTL. Llego y estoy una noche en una fiestita del torneo conversando en una mesa, pero bastante aburrido y en otra mesa a dos metros había un señor que no lo conocía, pero que hablaba y hablaba en inglés. No paraba. Después de haberme tomado unas copitas le pregunto: ‘¿Tú quién sos?’. ‘Soy Mr. Ericsson’, me dice. Era el capo de la marca en toda América. Me puse a hablar con él, empezamos a tomar una, me invitó a ir a un bar, fuimos a otro, otro y otro y cuando nos despedimos me preguntó si yo era uruguayo. Le dije que sí. Me respondió que no conocía Uruguay.

¿Lo invitaste?

Le dije ‘mirá, mañana a las 8:00 de la noche me vuelvo en ómnibus a Montevideo’. ‘Perfecto’, me dijo, y nos despedimos llorando, con abrazos. Ya éramos íntimos amigos. Y eran como las 6:00 de la mañana (risas). Llegué a la Rodoviaria (la terminal de ómnibus de Porto Alegre) y de repente veo llegar una limusina con el tipo ahí que se baja y la secretaria diciéndole ‘no te vayas ahora que mañana tenemos Buenos Aires’. Tenían todo su itinerario marcado ya.

¿Y se vino contigo?

Se subió al ómnibus y me dice: ‘¡Me voy para Uruguay!’. Y nos vinimos. Le mostré Montevideo, el club, Punta del Este, todo. Y ahí fue que me tiró: ‘Acá tiene que venir la Copa Ericsson’. Y así empezó todo. En 1998 arrancamos. Fueron cuatro años de Copa Ericsson y luego seis años de Copa Petrobras hasta que se fueron los apoyos de esas empresas, pero decidimos seguir. Sentía que había que continuar haciendo un Challenger en Montevideo porque ya nos habíamos ganado un lugarcito.

¿Qué te motivó a seguir sin ese apoyo económico importante?

La Copa Ericsson y la Copa Petrobras eran relativamente fáciles de organizar porque no había riesgo económico o era muy chico el riesgo porque ellos pagaban todas las cuentas. Eso hacía que se ganara un poco más o un poco menos, pero no arriesgabas a perder plata después de laburar ocho meses para el torneo. Pero cuando llega el 2010 que desde Petrobras nos anuncian que no seguía la copa porque no se renovaba el contrato, ahí me acuerdo que, un poco inconsciente, to siempre dije que seguíamos. ‘¿Che el Challenger se cortó?’, me preguntaban. Yo respondía que se había cortado ese apoyo, pero que lo iba a hacer igual. ‘¿Tenés los recursos?’, me insistían. Les decía ‘no, no tengo nada, pero lo voy a hacer igual’. Y ahí fue como empezar de cero. Unos meses antes me acompañó fuerte una empresa que me venía apoyando, apareció otra, hice los cálculos y para hacerlo, daba. No iba a hacer un desastre a nivel económico. Me la jugué. El primer año fue con pocos recursos. Se hizo lo que se pudo, pero se continuó.

Diego Pérez, director del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

¿Ese fue el primer Uruguay Open?

Sí, ahí le empezamos a llamar Uruguay Open porque la verdad, estaba un poco cansado de hacer la copa no sé qué, la copa esto y la copa lo otro. Ahí dije ‘¡vamos a ponerle Uruguay Open!’. Y creo que fue acertada esa decisión porque por un lado había riesgo de salir solo a la cancha y jugárnosla pero por otro, el desafío de poder hacer algo sin un manual. La Copa Ericsson y la Copa Petrobras tenían un estricto manual que teníamos que seguir y que muchas veces no compartíamos porque te venía todo el arte hecho y decías de cambiar algo y no había manera. Ellos pagaban, ellos exigían. Pero con el Uruguay Open empezó una libertad de movimiento que a su vez era motivante. Poder ponerle el nombre que vos quieras y hacer lo que quieras era desafiante. Ahí se fue armando una base en cuando a las necesidades porque no éramos Argentina que tiene 4 millones de personas que juegan al tenis, que hacen un torneo y se llena, que tiene a 12 de los de ellos en el cuadro final. El desafío fue siempre hacer un torneo profesional en Uruguay normalmente sin tenistas uruguayos a excepción de Pablo Cuevas que lo ganó tres veces y fueron años fantásticos. Después tuvo que pasar un montón de tiempo post Cuevas para que un uruguayo volviera a ganar un partido en el cuadro principal y fue Franco Roncadelli el año pasado.

¿Cómo pensaste el torneo con ese escenario?

Y… Había que pensar un Challenger que a pesar de no tener uruguayos fuertes, invitara a la gente a venir. Pero también había que traer a otra gente, no solo los incondicionales. Había que traer gente a la que le divierta venir. Entonces ahí fuimos mejorando, armamos el fan zone, llegaron los food trucks, apareció la pantalla gigante para ver los partidos mientras tomás o comés algo, pusimos stands con juegos, agregamos música en vivo, un DJ pinchando música con entrada libre. Es decir, generamos una experiencia para quienes vienen, algo diferente que se suma al tenis, por supuesto. Pero el Uruguay Open no es solo venir a ver un partido de tenis o dos.

¿Y hubo respuesta?

Si, por supuesto. Ahí empezaron a sumarse más empresas también. ¿Qué quieren las empresas? Estar cerca del cliente, tenerlo cerca, cómodo y contento. Entonces empezamos a mejorar esas propuestas. Hoy tenemos un VIP Lounge que la verdad es un espectáculo. No me gusta mucho la palabra VIP, pero la realidad es que tampoco lo podés hacer abierto a todo público porque sería imposible. Pero ahí se generó un lugar muy agradable y en un ambiente inigualable porque vas, mirás un rato de tenis, comés algo, tomás algo y disfrutás. Hemos logrado que al Uruguay Open venga gente que no necesariamente es fanática del tenis, sino fanática de pasarla bien porque hoy en día no alcanza con hacer un torneo de tenis al que vienen a jugar los Top 100, tenés que ofrecer otras cosas también si no estás frito.

Diego Pérez, director del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

¿Cuáles han sido los grandes obstáculos en la organización del Uruguay Open y cómo los fuiste sorteando?

Los principales obstáculos siempre son los económicos. Si tú no tenés recursos económicos, estás complicado. Por eso lo primero siempre es hacerte de varios aliados comerciales que quieran acompañar, que quieran apostar. Al principio, el problema era que terminaba el torneo y no había un contrato firmado para el segundo año. Empezábamos de cero. Me preguntaban ‘¿lo vas a hacer el año que viene?’. ‘Sí, claro’, les respondía. ‘¿Y tenés algún sponsor?’, consultaban. ‘No, ninguno’, les decía yo. Eso fue al principio y era un verdadero problema no tener la tranquilidad de poder hacer acuerdos a mediano plazo. Pero en un momento empezó a ocurrir que la empresa venía y te decía: ‘Che ya está, me gusta lo que estás haciendo, confío en lo que estás haciendo. ¿Para qué nos vamos a sentar a hablar de nuevo en 12 meses si lo venís haciendo bien?’. Eso está muy bueno porque ahí empezás a tener una red de contención donde ya sabés que contás con recursos seguros y después están siempre los nuevos que se pueden sumar. Entonces empezamos a firmar a veces contratos de cinco años, otros de tres y algunos de dos. Y eso te da cierta tranquilidad. Primero porque ves que realmente te quieren seguir acompañando, que les interesa esto y que quieren seguir apostando al tenis. Y segundo porque no prometemos cosas que no podemos cumplir. Si nos piden algo, lo vemos juntos y se hace o no se hace. No vendemos chatarra.

¿Pensaste bajarte de este barco en algún momento?

No porque me encanta lo que hago. Siempre creí que teniendo los recursos, esto se hace y se seguirá haciendo. Si en algún momento pasa que se baja un sponsor, otro, otro y otro, veremos. Pero hoy eso no pasa. Al contrario, es al revés. Quieren seguir y quieren contratos a largo plazo, se suman otros. Hay sponsors que están desde hace 20 años, hay otros con 18 y hasta 12 años. El 90% de los auspiciantes continúa de un año a otro y eso facilita mucho todo. Pero yo ni bien termina el torneo y ya estoy armando con mi gente un balance de impacto mediático, juntando fotos, publicaciones de redes, etcétera, para enviarle a quienes apoyan.

Diego Pérez, director del Uruguay Open. Foto: Leonardo Mainé.

¿Disfrutás de esto?

Sí, totalmente. Lo disfruto mucho y me encanta lo que hago.

¿Qué tiene el Uruguay Open que los tenistas que vienen quieren volver más allá del resultado?

Tiene un gancho que por lo pronto es el club, el Carrasco Lawn Tennis. Es muy, muy importante para el tenista el lugar donde se juega, la sede. Y este club es el sueño del pibe. Acá si tenés muchos millones de dólares más, armás el torneo que quieras. Un Masters 1.000 si querés (risas). La infraestructura del Carrasco Lawn es una maravilla para el que viene a jugar al tenis, para el socio del club, para el visitante, para todos. Las canchas de acá son de las mejores del mundo, te lo puedo asegurar. Acá son especialistas en cómo preparar las canchas y por eso todos quieren venir a jugar también.

¿Qué no va a faltar en la edición 25 del Uruguay Open?

No va a faltar alegría, buen nivel de tenis, buena onda, una buena organización y una linda experiencia.