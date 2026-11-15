Empieza el Uruguay Open: los uruguayos que participan en la Qualy, los que van al cuadro principal y favoritos

Tres tenistas uruguayos participarán del cuadro principal del Uruguay Open, que tendrá su inicio este domingo con las Qualys, que depositarán a seis tenistas en el ATP Challenger.

Tras el acceso a la final del Challenger de Lima, Franco Roncadelli ingresó al torneo como special excempt, y de esa forma la invitación que iba a utilizar el mejor jugador local pasó a manos de Federico Aguilar Cardozo, quien se suma a su hermano Joaquín.

Este movimiento le permitió ingresar a la ronda clasificatoria a Ignacio Carou, que se suma a Francisco Llanes, Tomas Zurmendi y Thiago Estramil entre los jugadores locales que disputarán la clasificatoria desde las 10 de la mañana de este domingo en canchas del Carrasco Lawn Tennis Club.

En el cuadro principal, Franco Roncadelli debutará ante el chileno Tomas Barrios Vera, ganador de siete títulos en torneos Challenger.

Joaquín Aguilar Cardozo, por su parte, esperará a un tenista surgido de la ronda previa, y Federico lo hará ante el cuarto cabeza de serie, el portugués Henrique Rocha, 111 del mundo.

Los favoritos

El argentino Camilo Ugo Carabelli parte como el primer preclasificado.El número 65 del mundo viene de imponerse a principios de este mes en el Challenger de Costa do Sauipe, Brasil, también en polvo de ladrillo. Jugó los principales torneos del circuito en el año, incluidos los cuadros principales de los cuatro Grand Slam y en Roland Garros superó la primera ronda.

El brasileño Thiago Seyboth Wild, se planta como su principal contendiente. El 101 del ranking viene de caer en sets corridos ante Carabelli en la final de Costa do Sauipe, pero lleva cuatro finales consecutivas de Challengers en polvo de ladrillo, conquistando el de Santa Cruz de la Sierra, en octubre y el de Génova, en setiembre.

La Qualy

En lo que a la ronda clasificatoria respecta, cuatro tenistas uruguayos buscarán ingresar al cuadro final del Uruguay Open saldrán a la cancha este domingo desde las 10:00 horas.

Thiago Estramil abrirá el torneo en cancha central ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Mesa, a continuación Francisco Llanes jugará ante el brasileño Bruno Fernández, no antes de las 13 será el turno de Ignacio Carou ante el español Carlos Sánchez Jover, y no antes de las 14.30 Tomás Zurmendi se las verá ante el brasileño Pedro Boscardin Díaz. Otros siete partidos completarán la actividad en las canchas 1 y 2, con entrada gratuita.

Vale aclarar que para acceder al cuadro principal, los uruguayos deberán sortear a dos rivales y que como máximo tres son los que podrán clasificar, debido a que Carou y Llanes van por el mismo lado del cuadro.

Uruguayos en dobles

Tres tenistas uruguayos participarán del torneo de dobles en la edición 25 del Uruguay Open.

Ignacio Carou se unirá al boliviano Boris Arias —finalista en Montevideo en 2023 junto a Federico Zeballos— para ser tercer cabeza de serie y debutará ante los argentinos Nicolás Hollender y Genaro Olivieri.

Federico Aguilar Cardozo formará pareja junto al argentino Juan Manuel de la Serna y debutará ante los argentinos Pedro Boiscardin Dias y Bruno Fernández, en tanto que Francisco Llanes lo hará en pareja con el argentino Santiago de la Fuente y en el primer encuentro se medirán ante los brasileños Bruno Oliveira y Natan Rodrígues.