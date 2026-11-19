Franco Roncadelli saldrá a escena a última hora en la cancha central (no antes de las 20:00 horas) de este jueves enfrentando a Juan Manuel La Serna. El zurdo es el único uruguayo que sigue en el cuadro de singles del Uruguay Open, luego de derrotar en sets corridos al chileno Tomás Barrios Vera.

Los partidos comenzarán a partir de la hora 13:30 con el español Oriol Roca Batalla ante el checo Zdenek Kolar, luego será el turno del español Carlos Sánchez Jover contra el segundo cabeza de serie, el brasileño Thiago Seyboth Wild, después jugarán el portugués Henrique Rocha contra el argentino Guido Iván Justo.

En dobles, comenzarán el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza con el argentino Gonzalo Villanueva frente a los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski, el neerlandés Ryan Nijboer con el suizo Johan Nikles ante el peruano Arklon Huertas Del Pino Cordova junto al argentino Federico Zeballos, el colombiano Nicolás Barrientos con el argentino Mariano Kestelboim ante los brasileños Bruno Oliveira y Natan Rodrigues, y por último el boliviano Boris Arias con el uruguayo Ignacio Carou ante los brasileños Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernandez.

Precisamente, la dupla que integra el uruguayo avanzó a última hora del miércoles al vencer a los argentinos, Genari Olivieri y Nicolás Hollender, por 6-0 y 6-4.

A primera hora sucumbió Francisco Llanes junto al argentino Santiago de la Fuente ante los brasileños Bruno Oliveira y Natan Rodrigues por 2-6, 6-2 y 10-7 en la Cancha 1 del Carrasco Lawn Tennis, en un encuentro que perduró una hora y 23 minutos.

El otro uruguayo que tuvo acción en dobles fue Federico Aguilar Cardozo acompañado del argentino Juan Manuel La Serna: perdieron a manos de los brasileños Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernandez por 6-4, 5-7 y 10-8 tras una hora y 38 minutos.

La actividad del cuarto día de competencia del Uruguay Open tuvo además actividad en singles con la victoria del brasileño Felipe Meligeni Alves sobre el argentino Alex Barrena por 7-6, 4-6 y 6-4.

También estuvo el triunfo del brasileño Matheus Pucinelli De Almeida sobre el boliviano Juan Carlos Prado Angelo por 6-3 y 6-2. En ese sentido, Pucinelli no tuvo muchos problemas para quedarse con la victoria en un juego que duró una hora y 20 minutos en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis.

La jornada tuvo un ajustado triunfo del estadounidense Tristan Boyer ante el argentino Olivieri, por 3-2, 5-7 y 7-6 (7-5), mientras que el miércoles se cerró con el triunfo del danés Elmer Moller (puesto 148 del ranking ATP) contra el peruano Gonzalo Bueno, por 7-6 (7-5) y 6-1.